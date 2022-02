Politológ o krajských voľbách: Trnka má výhodu, ale Ňarjaš má tiež šance

Spojenie s OĽaNO už nie je výhodou.

KOŠICKÝ KRAJ. Šance na znovuzvolenie súčasného župana Rastislava Trnku (nezávislý) sa po decembrovej kauze teplomerov znížili, ale ľudia rýchlo zabúdajú, hodnotí jeho možnú obhajobu mandátu politológ Michal Cirner.

Práve krátka pamäť voličov bude podľa neho hrať v prospech súčasného župana, ale to len v prípade, ak by sa neobjavila ďalšia výrazná kauza napríklad tesne pred voľbami.

Pripomína, že opätovne kandidujúci politici vo funkciách majú stále výhodu nielen väčšej mediálnej pozornosti, ale aj prirodzený rešpekt a autoritu výkonného voleného orgánu, ktorý môže veci meniť, nielen o nich rozprávať.

„Môže hovoriť o tom, čo dobré pre kraj vykonal a stále môže upriamiť pozornosť na to, že je 'ošľahaný vetrom', teda pozná prostredie, procesy, nie je nováčikom, ktorý by sa musel funkcii priučiť,“ hovorí o Trnkovi.

Nesúhlas s veľkou politikou

Po kauze teplomerov avizovala napríklad strana SaS, ktorá Trnku podporovala vo voľbách v roku 2017, že od neho dáva ruky preč.

Podľa odborníka z Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove mu to môže priťažiť, ale podľa miery aktívneho alebo pasívneho odporu daných politických subjektov.

„Ak budú hľadať a aktívne podporovať masovo iného kandidáta, ktorý bude mať cveng, to znamená reálnu šancu uspieť, vtedy môže mať pán Trnka reálneho konkurenta. V prípade podpory slabších kandidátov alebo rozdelenia podpory a nevytvorenia väčšej politickej koalície, respektíve pri slabej kampani by to až taký veľký problém nebol.“

Bude hlavným vyzývateľom aktuálneho župana poslanec Národnej rady Erik Ňarjaš z hnutia OĽaNO, ktoré v posledných voľbách podporilo Trnku?

