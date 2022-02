Nie sme prostitútky a nie sme v ponuke, otvorene hovorí čašníčka o obťažovaní

Nevhodné poznámky počúva denne.

NIKOLETA RIPCSUOVÁ pracuje v gastrosektore takmer dve dekády. Od roku 2018 prevádzkuje v Košiciach kaviareň Dáme kávu. Pred niekoľkými dňami zverejnila svoje zážitky so zákazníkmi s nevhodným správaním.

Hovorí, že v zahraničí nezažila hulvátske správanie, u nás ho pripisuje aj slovenskej náture a špecifickej skupine „mačov“. Po tom, čo otvorila ťažkú tému obťažovania, jej prišli desiatky reakcií z celého Slovenska od čašníčok, ktoré zažívajú podobné úskalia.

Ripcsuová zdôrazňuje, že pre mnohých majiteľov a prevádzkarov je dôležitejší zákazník ako zamestnankyňa a obťažovaniu aj prihliadajú.

Aké najvypuklejšie problémy s obťažovaním ste v kaviarni riešili?

- Keď ma zákazník takmer fyzicky napadol. Vyslovene sa mu nepáčilo, že ho za jeho nevhodné správanie vyhadzuje žena.

Čo predchádzalo vyhodeniu?

- Sedel vonku a mal vypité, čo som si pri objednávke nevšimla, len mi zakričal, že chce kávu. Bolo to v čase, keď sa apelovalo na nosenie respirátorov, a ľuďom, ktorí k nám s nimi šli, nadával a vykrikoval po nich. Išla som ho upozorniť, aby dopil a odišiel. Nato po mne skočil: Ty k...., ty ma vyhadzuješ? Ako si to dovoľuješ? Hovorím mu: Áno, pane, vyhadzujem vás, lebo sa chováte nevhodne, prosím, odíďte.

Nato sa mi začal vyhrážať: Aj by som ťa oš...., keby som nebola taká pri...... a však aj môžem... Bola som tu sama a v taký čas už má človek strach, lebo vidí, že je tam alkohol. Začala som kričať a vyzvala som ho, aby odišiel, lebo zavolám políciu. Keďže tu bol hurhaj, z vedľajšej prevádzky prišiel muž a vošiel mu do cesty. Polícia prišla, opýtala sa ma, či som bola napadnutá a či niečo rozbil. Dala som im popis, povedala, kam šiel, že je agresívny a že môže niekomu ublížiť. Nešli za ním.

Jeden z incidentov súvisel aj s covid preukazom, ktorý ste museli v čase obmedzení kontrolovať.

- Áno, prišiel zákazník. Pýtam sa: Dobrý deň, máte potvrdenie o očkovaní? Hovorí: Áno, mám. A aj mi ho ukážete? pýtam sa. Tu stál a rozopol si gate. Ja vám ho ukážem. Urobil to bez hanby, za bieleho dňa. Povedala som mu, aby si vytiahol gate a okamžite odišiel. A ešte povie, že je to sranda a ja som netýkavka a mala by som si zvyknúť. Prečo by som si na niečo také mala zvyknúť?

Ako často ste konfrontovaná s takým správaním?

- Každý deň.

