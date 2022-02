Herliansky gejzír umieral a ľadové kryhy ohrozovali centrum Košíc

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Niekdajší Mlynský jarok vyzerá pôvabne, no na jar ohrozoval mesto a ľudí. (Zdroj: knižničný fond VKJB)

Magistrát je povinný pre veľžupu postaviť sídlo

Prvého júla vstúpi do platnosti nový zákon o veľžupách, čo v niektorých ohľadoch ukladá mestu veľmi zaťažujúce až nesplniteľné povinnosti.

Tento zákon okrem iného hovorí, že obce, v ktorých budú zriadené okresné alebo župné úrady, sú povinné pre ne poskytnúť budovy s potrebnými priestormi pre úradovanie a sú tiež povinné previesť ich do vlastníctva štátu.

Je známe, že Košická veľžupa, ktorá bude sídliť v Košiciach, bude zahrňovať obrovské územie. Ako sme to už raz písali, jej súčasťou bude československá časť Abovsko-Turnianskej župy, celá Šarišská župa, gelnický okres Spišskej župy, a tie časti Zemplínskej a Užskej župy, ktoré neprináležia Podkarpatskej Rusi. Z toho automaticky vyplýva, že Košická veľžupa bude nútená zvládnuť obrovskú agendu a bude potrebovať budovu s veľkou kapacitou, s takou, akou mesto Košice nateraz nedisponuje. Keďže stará radnica tomuto účelu nevyhovuje, ihneď sa objavila požiadavka, aby mesto pre veľžupu postavilo impozantný palác.

Mesto ovšem toto želanie splniť nedokáže ani v prípade, že to diktuje zákon. Magistrát preto už vopred avizuje, že splnenie takejto úlohy bude možné iba za primeranú protislužbu a aj to iba v prípade, ak sa do stavebnej činnosti vložia štátne úrady.

Vzhľadom na skutočnosť, že sídlo veľžupy by sa malo sústrediť v centre mesta, podľa našich zistení sa uvažuje o troch lokalitách. Buď na ploche športového ihriska na Rákócziho okružnej (dnes Moyzesova ulica), na Legionárskom námestí (dnes Námestie osloboditeľov) alebo na mieste starej nemocnice.

Z denníka Kassai Napló, 22. 2. 1922

Protipovodňové opatrenia v centre Košíc

