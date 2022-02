Reštaurácia prežila mečiarizmus i ekonomickú krízu, pandémiu už nie. Je na predaj

Gastropodnikov s rovnakým osudom je v Košiciach viac.

KOŠICE. „Prežili sme mečiarizmus i ekonomickú krízu, nad naše sily bola až pandémia,“ priznáva majiteľka jednej z tradičných košických gastro prevádzok Martina Zubárová.

Známy podnik Lampáreň na košickej Hlavnej ulici prevádzkovali spolu s manželom 26 rokov.

Po nedávnej prerábke je však na predaj.

Inde sa dali očkovať, škody boli menšie

„Naše rozhodnutie súvisí s pandémiou. V našom prípade to vypálilo najhoršie, ako mohlo. Pred jej začiatkom sme totiž investovali pomerne veľa peňazí do rekonštrukcie priestorov a aj do vybavenia, no už dva roky sú diskotéky prakticky zatvorené,“ uviedla majiteľka.

Bez akcií prišiel podnik o podstatnú časť príjmov.

Podnikateľka upozornila na rozdielnu situáciu v zahraničí.

