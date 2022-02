Režisér filmu o kine Družba: Potemkinova dedina. Stavali rýchlo a nekvalitne

Slovenský unikát zavrela politika, vraví.

KOŠICE. Projekt 566 sedadiel. Tak sa volá film z dokumentárnej série Budujeme Slovensko. Tá hovorí o významných stavbách, ktoré kedysi tvorili tvár krajiny, no dnes sú z nich ruiny.

Dramaturg, producent a garant projektu Peter Kerekes si na jednotlivé časti vybral talentovaných mladých režisérov.

Pre príbeh kina Družba to bol Košičan Marek Moučka.

Ten natočil svieži portrét prvého panoramatického kina, ktorého hlavnými postavami sú dlhoroční zamestnanci - premietač a manažér vtipne štylizovaní do postáv z kultovej snímky Pulp Fiction.

Film o Družbe mal v pondelok slávnostnú predpremiéru v kine Úsmev, no spolu s ostatnými dielmi sa dá vidieť aj vo verejnoprávnej televízii.

S režisérom MAREKOM MOUČKOM sme sa rozprávali o zašlej sláve Družby i o tom, v čom bola jedinečná.

Vo vašom filme chýbalo, že Družba stojí pred megainvestíciou. Mesto ju prenajalo občianskemu združeniu, ktoré ju má do siedmich rokov otvoriť ako veľký kultúrny stánok. Je to dobrá cesta?

- Čo sa týka tejto edície o starých budovách, mám z toho také zvláštne pocity. Na jednej strane pociťujem sentiment voči tým budovám, jednak som v nich strávil nejaký čas, na druhej strane reálne vidím, ako boli postavené. Myslím, že tie budovy naozaj treba úplne prekopať, to boli otrasné materiály. Stavalo sa ako na bežiacom páse a muselo sa stavať rýchlo, lebo sa staval ten imidž Potemkinovej dediny, a veľa z tých stavieb je nefunkčných.

Na druhej strane chápem ľudí, ktorí sú smutní za budovami, že si hádžeme vlastnú architektúru do koša, príkladom je aj Istropolis. No som rád, keď sa tie stavby prerobia na funkčnejšie a dostane sa do nich život. Keď zostane esencia tej architektúry a skeletu, tak je to v poriadku.

Na čo najzaujímavejšie ste natrafili v rešeršoch? Bolo kameňom úrazu to, že bola technologicky zle postavená a od začiatku vyskakovali problémy?

