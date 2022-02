Igor Dohovič o Ukrajine: Trpieť budú tí, čo za nič nemôžu. Argumenty Rusov sú smiešne

Propaganda rozhádala aj rodiny, vraví.

KOŠICE. „Je to šialené. Normálni ľudia z oboch strán vojnu nechcú,“ hovorí dirigent Igor Dohovič, ktorý desať rokov študoval na Hudobnej akadémii v Ľvove a dlhé roky spolupracuje s umelcami nielen z Ukrajiny, ale aj z Ruska.

Rodinné korene Igora Dohoviča siahajú na Ukrajinu.

Jeho otcom je dirigent Levko Dohovič, 87-ročný nositeľ Ceny pamäti národa, ktorý prežil 2. svetovú vojnu a neskôr ho kvôli protistalinovským letákom takmer na sedem rokov uväznili v gulagu.

Argumenty sú smiešne

„Je mi to strašne ľúto, lebo trpieť budú ľudia, ktorí za nič nemôžu a to len preto, lebo niekto si niečo zmyslel. Všetky argumenty, ktoré ruská strana používa, sú smiešne a nedávajú dôvod na napadnutie Ukrajiny. To, čo urobili, je šialené a neviem si predstaviť, čo sa bude diať ďalej,“ opisuje svoje pocity umelec, ktorý má na Ukrajine množstvo známych a priateľov.

