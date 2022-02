Novinár v Moskve: Putin sa neštíti ničoho, je mu všetko jedno, naháňa to strach

Rusi protestovali voči vojne, zatkli ich.

Novinár Matej Šulc sa nachádza v Moskve, kde sleduje dianie v rámci rusko-ukrajinskej krízy. Bezprostredne po vypuknutí vojny sa v Moskve a Petrohrade konali protestné akcie.

„Ľudia kričali, že nechcú Putina, pochodovali, často po menších skupinkách. Nebolo to veľké, masové zhromaždenie s jednoznačným organizovaným cieľom. Požiadavka ale je, že nechcú vojnu, odmietajú agresiu a žiadajú mier pre Ukrajinu,“ vysvetľuje v rozhovore pre Korzár.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa neho môže konflikt niektorým ľuďom na Slovensku pomôcť pochopiť, že hybridná vojna je veľmi vážna vec a že dezinformácie, ktoré sa šíria aj u nás, sú škodlivé. „Snáď to aspoň niektorých presvedčí, že Rusko a Vladimír Putin ako osoba je nebezpečný agresor a hrozba pre celý svet,“ hovorí.

Šulc dlhodobo novinársky pokrýva rôzne zahraničné konflikty, ako je tretia najväčšia ekonomická kríza za 150 rokov na svete v Libanone, život pod Talibanom v Afganistane či konflikty v Sýrii alebo Náhornom Karabachu.

S Košičanom, ktorý je v súčasnosti zahraničným spravodajcom v Moskve pre RTVS, sme sa rozprávali o invázii Ruska na Ukrajine, ale aj o paralelách s konfliktom v Libanone, kde pred presunom do Moskvy strávil rok a pol života.

Čo medzi ľuďmi v Moskve rezonuje bezprostredne po útoku Ruska na Ukrajinu?

“ Mnohí ľudia v Rusku ešte stále dokážu veriť tomu, že v roku 1968 prišli zachrániť Československo. „

- Teraz je veľmi ťažké posúdiť, ako sa tie nálady v spoločnosti pohli. Ešte pred začiatkom operácie bol zverejnený prieskum pre CNN, ktorý poukázal na to, že polovica obyvateľov Ruska schvaľuje aj silové riešenie toho, aby sa Ukrajine zabránilo vstúpiť do NATO. Samozrejme, okamžite po začiatku operácie sa začali šíriť aj na sociálnych sieťach medzi ľuďmi rôzne názory.

Sú sklamaní, zhnusení, niektorí sa boja. Vedia, že sankcie, ktoré prídu, ešte viac zhoršia ich životnú úroveň. Vytvoril sa aj menší stres ohľadom finančného systému. Boli rady pred niektorými bankami, kurz rubľa sa začal prudko oslabovať, ľudia chodili do zmenární. Rusom bolo totiž neustále hovorené, že vojna nebude a nemajú sa čoho obávať.

“ Občianska spoločnosť a opozícia v Rusku je úplne zničená. Ľudia sú buď vo väzení, mŕtvi alebo na západe. „

Následkom toho sa začali vo štvrtok po celom Rusku aj nejaké protestné akcie. Najväčšie boli v Petrohrade a Moskve, bolo tam niekoľko tisíc ľudí s banermi, ktorými hovorili, že sú proti vojne. Došlo k veľkému zatýkaniu, malo byť zatknutých 1 700 ľudí, z toho v Moskve podľa oficiálnych údajov zatkli 600 ľudí.

Bezpečnostné zložky začali robiť tvrdé represálie. Vyzerá to tak, že protesty sú, príde tam veľa ľudí, ale musíme si uvedomiť, že Moskva má dokopy s celým okolím do 20 miliónov obyvateľov a keď príde na protest aj pár desiatok tisíc ľudí, tak to nie je až také vysoké množstvo. Mnohých odradilo to, že boli vyhlásené represálie.

Ako to myslíte?

- Už dopredu sa oznámilo, že účasť na protestoch je protizákonná a budú to trestať. Musíme si však uvedomiť, že v Rusku sú dve skupiny ľudí.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť