Rodinu nemôže dostať z Ukrajiny na Slovensko. Majú zbalené to najnutnejšie

Škôlky a školy zostali zatvorené.

KOŠICE. Viktória žije a pracuje už niekoľko rokov neďaleko Košíc. Pochádza však zo strednej Ukrajiny, kde má stále najbližšiu rodinu.

Strach je slovo, ktoré teraz spája rodiny na oboch stranách hranice. Boja sa tí, ktorí zostali na Ukrajine, aj ich príbuzní na Slovensku.

„Keď som sa to ráno dozvedela, ako prvé mi napadlo, že ich chcem dostať sem, ku mne. Veľmi by som chcela, aby odišli z Ukrajiny, ale to nie je možné, momentálne odtiaľ nemôžu vycestovať,“ opisuje bezprostredné pocity po tom, čo sa vo štvrtok ráno objavili prvé správy o ruskom útoku.

