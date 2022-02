Študenti majú problém pricestovať z Ukrajiny, aby mohli pokračovať v štúdiu u nás

Univerzity im chcú pomôcť.

KOŠICE. Košické univerzity sú pripravené pomôcť ukrajinským študentom.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva (UVLF) v Košiciach zároveň odsudzujú vojenský útok na Ukrajinu.

Na UPJŠ momentálne študuje 337 ukrajinských študentiek a študentov. Ich, ako aj všetkých akademikov na Ukrajine ubezpečuje, že im budú nápomocní. Vedenie univerzity aj jednotlivé fakulty aktuálne diskutujú o konkrétnych formách pomoci.

Snažia sa dostať na Slovensko

UVLF má 32 ukrajinských študentov, jeden z nich je doktorand.

Hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková pripomenula, že tu študuje aj sedem študentov z Ruskej federácie, ktorí takisto môžu byť dotknutí konfliktom.

V študentských domovoch je aktuálne osem študentov z Ukrajiny a niekoľko ďalších, ktorí žijú v západnej časti Ukrajiny, je už na hraniciach.

Ako vysvetlila, snažia sa dostať na Slovensko, pretože od pondelka sa v UVLF začína s úplnou prezenčnou výučbou.

„Máme však aj informácie o študentoch z Charkova či Kyjeva, ktorí majú kvôli opatreniam prijatým na ukrajinskej strane nateraz problém dostať sa na Slovensko,“ povedala.

Ubytovanie bez poplatku či štipendium

UVLF podľa jej slov v najbližších dňoch príjme opatrenia, aby pomohla ukrajinským, ale aj ruským študentom, ktorí sa do zložitej situácie dostali vplyvom konfliktu.

Univerzita napríklad umožní študentom aj naďalej využívať online formu výučby.

Ďalšou možnosťou je prerušiť štúdium na nevyhnutnú dobu s tým, že týmto študentom nebude vyrubený poplatok za vzniknutú nadštandardnú dĺžku štúdia.

„Ak sa študentom podarí prísť na Slovensko, univerzita im umožní náhradu chýbajúcich cvičení nad rámec študijného poriadku. V prípade hmotnej núdze vie poskytnúť študentom a vedeckým pracovníkom ubytovanie zdarma, respektíve priznať štipendium z vlastných zdrojov na pokrytie nevyhnutých nákladov na živobytie,“ doplnila.

Ako povedal kancelár TUKE Pavol Kaleja, na tejto univerzite študuje 1850 študentov z Ukrajiny, čo je najviac zo všetkých slovenských vysokých škôl. TUKE rovnako deklarovala, že je pripravená im pomôcť.

Študent Kirpichenkov: Zobudil ma kamarát, že je vojna

Pripravená pomôcť svojim študentom z Ukrajiny je v prípade potreby aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove.

Študenti sú v kontakte so svojimi blízkymi a pozorne sledujú dianie v ich krajine. Ako tvrdia, situácia je tam zlá.

"Pochádzam z mesta Dnepropetrovsk, asi 1200 kilometrov odtiaľ. Dnes (vo štvrtok, pozn. red.) ma kamarát zobudil s tým, že sa začala vojna. Povedal, že nás začali bombardovať ruské jednotky. Neveril som tomu. Všimol som si, že mi mama ráno písala cez internet. Verí, že bude všetko v poriadku, aby som sa nebál a v žiadnom prípade sa nevracal naspäť na Ukrajinu," uviedol ukrajinský študent PU Nazar Kirpichenkov.

Ako povedal, v ich meste je zbombardované letisko, vojenská časť vrátane skladov.

"Ukrajinci sa snažia heroicky brániť svoj štát. Som hrdý na to, že som Ukrajinec a akých hrdinov máme," skonštatoval Kirpichenkov.

Situácia v meste je podľa neho zložitá.

"Nedala sa vybrať hotovosť z bankomatov. V obchode sa tovar rozoberie hneď po tom, ako ho vyložia. Je tam obrovská panika. Polícia nefunguje ako bežne, všetci sa snažia odísť z mesta," priblížil Kirpichenkov.

Študent Iysytsia: Bol to šok, ale nie je to nič nové

"Študujem tri roky na filozofickej fakulte politológiu. Pochádzam z juhu Ukrajiny. Som v kontakte s rodinou. Povedali mi, že zatiaľ je všetko v poriadku. Čo môžem povedať je, že tento konflikt trvá osem rokov a toto je už jeho finálna stať. Na jednej strane to ráno bol šok, na druhej strane to nie je nič nové. Mám v hlave veľa myšlienok, je to pre mňa ťažké," doplnil ukrajinský študent PU Danylo Iysytsia.

Ako uviedla hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove Anna Polačková, politika do vedy nepatrí, ale ani vojna do civilizovaného sveta v 21. storočí.

"PU v Prešove preto plne stojí za svojimi ukrajinskými študentmi a je pripravená im v prípade potreby pomôcť," povedala.

Na PU v Prešove aktuálne študuje viac ako 1000 zahraničných študentov, pričom 904 pochádza z Ukrajiny.