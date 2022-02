Odborník na Ukrajinu: Zabudnime na svet, ako sme ho poznali doposiaľ

Buraš sa obáva bratovražedného boja.

„Plač, chaos, katastrofa, barbarstvo voči civilnému obyvateľstvu, porušenie všetkého, čo sa porušiť dá. Cítim sa strašne, je mi smutno a lomcuje mnou bezmocnosť. Mám obavy a strach nielen o nás tu doma, ale hlavne o priateľov na Ukrajine,“ komentoval vojenský útok na nášho východného suseda poradca predsedu vlády SR pre Ukrajinu Eduard Buraš.

Sankcie pre Rusko by podľa neho mali byť rýchlejšie a tvrdšie. So splnomocnencom mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s mestom Užhorod a Zakarpatskou oblasťou sme sa rozprávali o aktuálnych udalostiach.

Kedy ste sa dozvedeli o bombardovaní Ukrajiny?

- Ráno o pol piatej od kolegov a ľudí, s ktorými som roky v kontakte. Od priateľov, ktorí žijú v Charkove aj iných mestách na Ukrajine. Boli to smutné telefonáty. To nebolo že „Dobré ráno“, ale „Napadli nás!“

Prekvapilo vás osobne, že došlo k ozbrojenému konfliktu?

- Neprekvapilo ma, že na Ukrajine je vojna, pretože vojna tam je od roku 2014. To, že si to niekto nevšímal a nevenoval tomu pozornosť, je druhá vec. A možno aj to je dôsledok toho, kam sme sa teraz dostali, je to eskalácia toho napätia. Nie nadarmo sa zhromažďovali ruské vojská v pohraničnej oblasti. Výsledkom je, že Ukrajina bola napadnutá.

Aj keď som mal informácie, predpokladal som, že to ostane v Doneckej a Luhanskej republike a skončí podpisom dekrétu o pridružení k Ruskej federácii. Slová však boli iné ako skutky a výsledkom je, že Ukrajina je okrem strán s Poľskom, Slovenskom, Maďarskom a Rumunskom bombardovaná a napadnutá vojskami Ruskej federácie.

Ako si vysvetľujete, že boje neostali len na východe, ale k ostreľovaniu dochádza aj 200 kilometrov od našich hraníc?

