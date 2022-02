Nad Košicami prelietavali vojenské vrtuľníky. Vystrašili obyvateľov

Na nebi burácali počas celého dňa.

KOŠICE. Vrtuľníky Black Hawk a Apache prelietavali v piatok počas dňa ponad Košice.

Hučiace stroje ľudia pozorovali v rôznych častiach mesta.

Vystrašili ľudí

Videli a fotili ich ľudia nad Sídliskom KVP, Nad jazerom, nad Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura na Triede SNP, ale aj v okolí Steel Arény.

„Vyzerá to na vojenské vrtuľníky, ktoré robia riadny rámus. Neviem, čo nacvičujú, ale nie je to príjemný pohľad vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine. Človek má zlý pocit,“ povedal nám Košičan Ľubomír.

