Ubytuje rodinu, ktorá uteká z Ukrajiny: Všetko stráca význam, musíme im pomôcť

Vraví, že Ukrajinci bojujú aj za našu slobodu.

Na sociálnej sieti zverejnil výzvu, že zháňa zariadenie do bytu pre mladú ukrajinskú rodinu, ktorá uteká z napadnutej vlasti. Veľmi rýchlo sa mu ozvalo veľa ľudí ochotných pomôcť a poskytnúť rôzne veci od matracov cez kuchynský riad po oblečenie či hračky pre deti.

Krátko po zverejnení výzvy aktualizoval svoj status, že potrebné veci sa mu podarilo rýchlo získať. „Matrac som zohnal do 10 minút. Už len zožeňte niekto mier a pokoj,“ napísal.

Košičan TOMÁŠ prenajíma v metropole východu viacero bytov. Hovorí o tom, prečo sa rozhodol pomôcť Ukrajincom pochádzajúcim z Kyjeva, ktorí hľadajú na Slovensku útočisko, a akým spôsobom to chce urobiť.

Ľudí, ktorí majú voľné byty, vyzýva, že ak môžu, nech ich ponúknu ľuďom utekajúcim z vojnovej zóny. Rozhodol sa, že svoje meno nezverejní, pretože nechce publicitu.

Zverejnili ste status, že idete ubytovať Ukrajincov vo voľnom byte v Košiciach, a žiadali ste o nejaké zariadenie do bytu. Akým spôsobom ste sa k tomu dostali?

- Písala mi švagriná, či neviem o nejakom byte, lebo aj s mojím bratom mali kamarátov Ukrajincov, ktorí u nás V Košiciach žili a pracovali. Pred nejakým časom sa vrátili domov na Ukrajinu. V čase útoku boli na dovolenke mimo hlavného mesta, takže majú na sebe dovolenkové veci. Švagriná písala, že sa jej ozvali, že sa nemôžu vrátiť domov, že idú na Slovensko, lebo tu majú známych vrátane mojej švagrinej s bratom.

Akurát som dokončil byt po prerábke a presne dnes (vo štvrtok - pozn. red.) sme skladali nábytok pre nového nájomcu. Takže som švagrinej vravel, že im ten byt dáme, keďže ho budú potrebovať. V takom prípade ide zisk bokom. Ak si predstavím, že nemám kde spať a potrebujem odísť z krajiny... Do štvrtka to bola pre nás nepredstaviteľná situácia. To je to najmenej, čo pre týchto ľudí môžeme urobiť.

To znamená, že ho prenajmete za menej ako zvyčajne?

- Dohoda cez švagrinú je taká, že za 400 eur, pričom pôvodne sme ho chceli prenajať za 600 až 650 eur, keďže je to kompletne zrekonštruovaný a prerobený byt. Máme kolegu, ktorý aktuálne tiež ide prenajímať byť. Chcem ho presvedčiť, aby ho prenajal len za režijné náklady, ak bude treba. Vravel som mu, že hoc sa z firmy poskladáme na nájom aj hypotéku. Toľko vieme obetovať všetci pre ich dôstojný život mimo vojnovej zóny.

Tá rodina je aká?

