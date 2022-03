Škrečkov bolo málo, nepomohla ani petícia. Čerešňový sad vyrúbali kvôli obchodom

Zase betón, nie zeleň, hnevajú sa ľudia.

KOŠICE. Na križovatke ulíc Popradská, Petzvalova a Jedlíkova vyrastie už čoskoro nové obchodné stredisko so šiestimi prevádzkami s rozlohou 3000 metrov štvorcových.

Investor, spoločnosť Primum, preto dal zrezať 40 čerešní, ktoré obchodom stáli v ceste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Taká bezmocnosť obyčajného človeka ma chytá. Načo sú nám ďalšie obchody? Veď ich tu máme plno,” sťažuje sa Miroslav Babják z Petzvalovej ulice.

Menuje, že na relatívne malom priestore sa sústredia štyri supermarkety. „Po výpadovku do Šace je to tu samý betón. Mám balkón hneď oproti, teraz sa mám pozerať na ďalšiu betónovú kocku? Veď v máji tu krásne kvitli čerešne. Človek je taký bezmocný voči developerom, nemám sa na koho obrátiť, nikto sa nás nezastane. Nechcite vedieť názory susedov na to barbarstvo,” sťažuje sa Babják.

Náhradných stromov bude viac

Obyvatelia z blízkeho okolia mali v lete 2019 stretnutie s developerom na miestnom úrade.

„Bolo nás tam asi 50 a všetci sme boli proti. Nepomohlo to,“ dopĺňa.

Petíciu za zrušenie schváleného výrubu stromov a výstavby obchodov podpísalo vyše 600 obyvateľov.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť