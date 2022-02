Košice vedia prichýliť 500 utečencov, kapacity ešte rozšíria. Spustia i call centrum

Ukrajinské deti chcú začleniť do škôl.

KOŠICE. Mesto Košice má v súčasnosti pripravených 500 lôžok pre utečencov z Ukrajiny.

Na očakávaný prílev migrantov sa pripravuje aj zriadením call centra s operátormi hovoriacimi po ukrajinsky. Okrem iného organizuje aj zbierku humanitárnej pomoci.

Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie mesta.

„V tejto chvíli nemám informácie, že by niekto bol v našich priestoroch ubytovaný. Ak bol, tak to boli krátkodobé prespania. Do konca týždňa by malo byť mesto nastavené na prijatie 5 000 utečencov z Ukrajiny, poskytnúť by sme im mohli krátkodobé bývanie v našich telocvičniach,“ povedal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) s tým, že v ďalšom období by mesto malo vedieť prijať 20 000 až 25 000 utečencov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prví ukrajinskí utečenci sú už v Košiciach, mesto ponúka autobusy a stravu Čítajte

Informácie dostupné aj po ukrajinsky

Podľa magistrátu väčšina Ukrajincov cez mesto zatiaľ len prechádza.

Predpokladá však, že v ďalšom období sa bude zvyšovať počet tých, ktorí nemajú zázemie v iných častiach Slovenska či okolitých krajinách.

V ukrajinskom Užhorode, ktoré je partnerským mestom Košíc, sa aktuálne zhromažďujú utečenci, ktorí následne postupujú ďalej.

Polaček uviedol, že primátor Užhorodu Bohdan Andriiv ho informoval o tom, že podľa predpokladov je okolo 12 000 z nich pripravených postupne prekročiť hranicu smerom na Košice.

V súvislosti s očakávaným prílevom mestská polícia (MsP) zvýšila výkon služby na frekventovaných miestach a jej operačné stredisko od pondelka disponuje aj pracovníkmi hovoriacimi po ukrajinsky a po rusky.

Pre prichádzajúcich ľudí pripravujú aj informačné letáky či webovú stránku v ukrajinskej verzii. Od stredy plánujú spustiť aj call centrum.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košice môžu zriadiť stanový tábor veľký takmer tridsaťtisíc štvorcových metrov Čítajte

Pomoc pre Užhorod

Vzhľadom na list od vedenia mesta Užhorod spustili Košice i zbierku humanitárnej pomoci. Žiadané sú postele, posteľná bielizeň, spacie vaky, zdravotnícke pomôcky, ohrievače, jednorazový riad či trvanlivé potraviny.

„Občania môžu z Ružínskej ulice do suterénu magistrátu nosiť takúto materiálnu pomoc od 8.00 do 20.00 h,“ povedal Polaček s tým, že čoskoro by mal byť k dispozícii aj transparentný účet.

Mesto zároveň pristúpilo k takzvanému systému triedenia pomoci, chystajú i dotačnú schému.

Na webovej stránke srdcevmeste.sk sa môžu prihlásiť občianske združenia či jednotlivci s popisom, akú pomoc vedia poskytnúť.

Magistrát má po novom aj splnomocnenca pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny v Košiciach, ktorým sa stal Roman Dohovič.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košičan ubytuje rodinu z Ukrajiny: Načo mi je byt? Bojujú aj za našu slobodu Čítajte

Ukrajinské deti chcú prijať do škôl

Magistrát sa pripravuje aj na to, aby mohli byť deti ukrajinských utečencov začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu v košických školách.

„Rovnako sa pohrávame s myšlienkou, že by sme pre nich otvorili školské zariadenia, aby mohli eliminovať stres a nepríjemné prostredie. Musíme nastaviť legislatívny proces tak, aby sme ich mohli oficiálne integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu,“ dodala viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH).