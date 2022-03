Výbuchy počula z okna. Lekárka z Kyjeva priviezla deti do Košíc a vracia sa späť

S presunmi utečencov pomáhajú aj skauti.

Lekárka z Ukrajiny si do staromestskej radnice prišla po najnutnejšie veci. (Zdroj: Jana Ogurčáková)

Medzi prvými utečenkami, ktoré v uplynulých dňoch prichádzali z vojnou sužovanej Ukrajiny do Košíc, je aj KATARINA LINČEVSKA.

Do 24. februára žila v Kyjeve, z ktorého odišla hneď ráno po nočnom vpáde ruských vojsk na ukrajinské územie. Cesta im trvala tri dni, do Košíc sa im podarilo dostať v nedeľu. Detská lekárka (38) našla azyl v ubytovni spolu s manželovou sestrou, synovcom, babkou a svojimi dvoma synmi. Mladší bude mať na budúci týždeň deväť rokov. Chce im zaistiť bezpečie a vrátiť sa do Kyjeva, kde ju potrebujú ranení aj deti.

Vy ste sa rozhodli odísť z Kyjeva hneď ráno po vypuknutí konfliktu?

- Ihneď ako sme počuli výbuchy. Zo svojho okna, nie z televízie. Zobrali sme sa, zbalili hlavne deti a spolu s nimi sme vycestovali.

Čo ste si vzali so sebou?

- (Ukazuje na svoje oblečenie.) To, čo som mala na sebe a dokumenty, plus nejaké veci deťom.

Kto z vašej rodiny ostal v Kyjeve?

- Manžel a rodičia.

Predpokladám, že neustále pozeráte správy.

- Sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Všetky možné kanály, facebook a overené zdroje. Plus, samozrejme, správy od blízkych.

Prečo ste prišli práve do Košíc?

