Primátor Polaček: Košice začínajú čeliť humanitárnej katastrofe

Vyčíta štátu, že samosprávam s utečencami nepomáha.

KOŠICE. „Mesto Košice v tejto chvíli začína čeliť humanitárnej katastrofe," povedal v utorok košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Aj keď mesto robí všetko, čo je v jeho silách, len s dobrovoľníkmi a bez akejkoľvek pomoci štátu podľa neho už nebude vedieť zvládnuť postarať sa o ďalších obyvateľov Ukrajiny, ktorí každý deň v čoraz väčšom počte prichádzajú do Košíc.

„Sme prvé väčšie mesto pri hraniciach, každý deň prichýlime tisíce ukrajinských utečencov. Z Ukrajiny už pred vojnou ušli vyše dva milióny ľudí, cez Košice ich za ten čas prešli desiatky tisíc. Pre väčšinu z nich sme zatiaľ prestupnou stanicou pred tým, než vyrazia ďalej do krajín Európskej únie za svojimi príbuznými alebo známymi," vraví primátor.

Mesto pomáha utečencom namiesto štátu

Denne do Košíc prichádzajú desiatky autobusov a individuálne stovky ľudí z Ukrajiny.

Samosprávy nemajú kompetenciu v tomto mimoriadnom stave pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnou, podľa mesta je to úloha štátu.

„My nemôžeme tieto otázky riešiť a ani v nich rozhodovať, máme úplne iné úlohy. Chceme sa však o týchto ľudí postarať, venujeme sa im ako najviac môžeme, ale kapacitne to už mesto nezvláda," pokračoval Polaček.

Mesto ďakuje stovkám dobrovoľníkov, ktorí 24 hodín denne prispievajú k tomu, aby pomohli utečencom z Ukrajiny a svojmu mestu. Veľká vďaka podľa neho patrí aj príslušníkom záchranných a bezpečnostných zložiek a takisto všetkým, ktorí z vlastnej vôle poskytli ubytovanie a pomáhali Ukrajincom.

„Minulú stredu sme na mestskom zastupiteľstve schválili 200 000 eur z rozpočtu mesta na pomoc utečencom z Ukrajiny. Do našich základných a materských škôl sa už začleňujú deti z Ukrajiny, k utorku sme prijali 38 žiakov na 13 našich základných školách a 3 deti do materských škôl," dodal Polaček.

Kapacita kúpaliska nebude stačiť

Na kúpalisku Červená hviezda pri železničnej stanici uplynulý štvrtok spustili prevádzku pracoviska pomoci všetkým ľuďom, ktorí do Košíc prichádzajú z Ukrajiny. Mesto im zabezpečilo aj stravu a núdzové ubytovanie.

Dohodlo sa, že autobusy z Vyšného Nemeckého budú zastavovať priamo pred kúpaliskom, aby sa všetky procesy čo najviac zjednodušili.

„Neraz sa stalo, že v noci tam naraz dorazilo v jednu chvíľu viacero autobusov s utečencami. V noci na utorok nám prišlo bez predchádzajúceho avíza v priebehu poldruha hodiny zhruba 500 utečencov. Za uplynulý deň sme vybavili zhruba 1 500 ľudí. S vypätím všetkých síl sa o nich naši dobrovoľníci postarali a my sme kvôli tomu rozšírili kapacitu tohto hotspotu z pôvodných 300 na súčasných 400 miest," pokračoval primátor.

Na starostlivosť o nich potrebuje mesto sto dobrovoľníkov na deň pri 5-zmennej prevádzke.

Ak by mesto chcelo vo vlastnej réžii zabezpečiť len bežnú stravu pre utečencov, vyšlo by ho to denne na 5000 eur. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí sa o to zatiaľ starajú.

Ani to však zrejme nebude stačiť a už v najbližších hodinách bude mať mesto problém s nedostatočnou kapacitou hotspotu.

Do Košíc začnú prúdiť mimoriadne vlaky s utečencami

V priebehu utorka sa vedenie mesta neoficiálne dozvedelo, že na železničnú stanicu mali prísť ešte v utorok večer a v noci z Čiernej nad Tisou vlaky so stovkami utečencov, ktorí potrebujú pomoc. A tak by to odteraz malo byť aj v ďalších dňoch.

„Nevieme, koľko presne ľudí bude v tých vlakoch a koľko z nich bude potrebovať ubytovanie. Je nefér, aby sme od predstaviteľov štátu nemali konkrétne a priame informácie. Je nefér, že nás štát neinformuje, čo sa deje. Nikto nevydáva pokyny a rozhodnutia. Chceme pomáhať, no musíme sa pozerať aj na Košičanov a naše mesto," zdôraznil Polaček.

Vyzýva, aby štát okamžite rozhodol a dal pokyny, čo robiť: „Nemáme informácie o tom, koľko ľudí prijalo azyl, koľko tu chce zostať. Nemáme informácie a ani dáta. Bez nich a podpory nevieme, ako máme postupovať a aké máme prijímať rozhodnutia."

Štát nepomáha

„Štát nám doposiaľ neposkytol žiadne svoje ubytovacie kapacity, hoci tu má napríklad svoje školy a nielen my už naozaj máme veľký problém, kam máme utečencov umiestniť. Už pred 11 dňami sme prosili o pomoc Okresný úrad v Košiciach. Požiadali sme ich o 5000 postelí a matracov, ktoré by sme využili v stanovom mestečku. Prisľúbili nám ich 1000 pre nás a ďalších 1000 pre Košický samosprávny kraj. Každý deň sa na ne pýtame, nikto nevie, kde sú, ale vraj tu už mali byť. Žiaľ, nie sú," tvrdí primátor.

Štát podľa neho pritom tvrdí, že sa na takýto scenár mesiace pripravoval.

"Táto humanitárna kríza však nemôže byť založená len na dobrovoľníkoch a samosprávach, ktoré nahrádzajú štát. Ešte minulý týždeň mesto požiadalo o aspoň 20 vojakov, ktorí by nám pomáhali s utečencami. Doposiaľ sme aj napriek urgenciám nedostali nikoho."

Polaček: Nedá sa takto ďalej fungovať

„Nemôžeme takto ďalej fungovať. Potrebujeme pokyny a príkazy, aby sme mohli pomáhať utečencom. Nemáme problém kúpiť lehátka, keď budeme mať garanciu, že nám to štát preplatí. Nemôžeme však len čakať, čo sa bude diať. My musíme v prvom rade chrániť záujmy Košičanov a ich bezpečnosť. Samozrejme, že veľmi radi pomôžeme aj Ukrajincom. Bez pomoci štátu, ktorého úlohy ako samospráva v týchto dňoch plníme, to však nezvládneme," vraví Polaček.

Chce ubezpečiť Košičanov, že z rozpočtu mesta sa nebudú a ani nemôžu na to míňať finančné zdroje. Bude tvrdo bojovať proti tomu, aby podvyživené samosprávy ponúkali svoju pomoc a zdroje z rozpočtu bez podpísaných záruk.

„Odmietam potom chodiť vysvetľovať policajným vyšetrovateľom naše kroky, tak ako keď sme počas pandémie covid-19 pomáhali namiesto štátu Košičanom. Mimochodom, aj napriek prísľubom sme doteraz od štátu nedostali ešte státisíce eur, ktoré sme počas tejto pandémie vynaložili na zabezpečenie verejného zdravia Košičanov," pripomenul primátor.

Vojna sa nekončí na hraniciach

Polaček verí, že predstavitelia štátu sa začnú zaujímať nielen o hraničné priechody, ale aj o mesto Košice, ktoré je významným dopravným uzlom a prechádzajú tade desaťtisíce ľudí.

„Vojna sa nekončí na hraniciach, ale jej dôsledky musia riešiť samosprávy. Prosím kompetentných, aby prišli do Košíc a vymysleli plány. Potrebujeme byť rozhodní a len tak ponúkneme všetkým utečencom svoju pomoc. Ak chceme pomáhať, potrebujeme podporu vás všetkých," uzavrel primátor.

