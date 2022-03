Prihlásiť sa sám by som nemal odvahu, hovorí 17 rokov po SuperStar Martin Krausz

Jeho život i hudba sa točí okolo detí.

Od druhej série speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar prešlo už neuveriteľných sedemnásť rokov. Jej finalistom bol aj MARTIN KRAUSZ z Čane. Hudbe sa za všetky tie roky nikdy neprestal venovať, má svoju kapelu, koncertuje, a deťom na školách chodí hrávať výchovné koncerty. Priznáva, že tento názov nie je práve populárny, a vysvetľuje, že už dávno to nie sú stretnutia v telocvični, ktoré boli dobré len na uliatie sa z vyučovania.

Martinove koncerty pre deti nadchli aj školu v Kechneci, ktorej venoval skladbu a naspievali si ju samotní žiaci. Písal ju pre vtedy ešte nenarodenú dcérku Emmu, ktorá má dnes už takmer dva mesiace, a spoločne so synom Marcusom a manželkou sú pre hudobníka stredom jeho vesmíru. V rozhovore hovorí o veľkých emóciách, ktoré prišli s narodením dcérky, nahrávaní s deťmi, ktoré nikdy v štúdiu nestáli, ale spomína si aj na SuperStar a vysvetľuje, či je vôbec dobré začať hudobnú kariéru takouto súťažou.

Ste pomerne čerstvý dvojnásobný otec, kedy sa Emmka narodila?

- Dcéra Emma sa narodila 21. januára, sú to nádherné emócie. Už raz v živote sa mi to podarilo zažiť, a to v roku 2013, keď sa mi narodil syn Marcus. Naše deti sú naším najväčším darom. Je to to jediné, čo tu po nás zostane.

Už sa dostavil aj spánkový deficit?

- Určite tam nejaký bude, ale manželka ho má určite väčší. Keď si malá Emma pýta papať, sme v strehu všetci. Marcus to výborne prijal, všetkým spolužiakom hneď v škole hovoril, že má sestru. A manželka je bojovníčka, zvládla a zvláda to všetko perfektne.

Mohli ste byť pri pôrode?

