Lovci lebiek ho vypátrali, súdy však do Česka nevydali. Už je na slobode

Trestné stíhanie je premlčané.

KOŠICE. Elitnej policajnej jednotke Lovci lebiek sa vlani začiatkom apríla podarilo v Košiciach zadržať 12 rokov hľadaného 49-ročného Františka Csányiho.

Zatykač na Košičana vydala česká polícia, keďže bol v Brne ešte v roku 2008 právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere osem rokov a šesť mesiacov.

Košičan žil v rekreačnej chate, resp. rodinnom dome jeho mamy v záhradkárskej lokalite Žľaby. Prerobil ju na celoročné bývanie a urobil aj opatrenia, ktoré podľa polície mali sťažiť jeho vypátranie.

Krajský súd (KS) Košice na návrh prokuratúry vzal Csányiho do predbežnej a v máji aj do vydávacej väzby. Napokon však rozhodol, že Košičana do Česka nevydá.

Prokuratúra sa spoliehala, že Najvyšší súd (NS) SR tento verdikt zmení.

Podvod s pohonnými hmotami

Európsky zatýkací rozkaz (EZR) na Košičana vydal Krajský súd v Brne v apríli 2019. V júni 2008 bol totiž v neprítomnosti uznaný vinným z trestného činu skrátenia dane, poplatku a inej podobnej platby.

Csányiho trestná činnosť spočívala v pôsobení s ďalšími minimálne 13 osobami, ktorých cieľom bolo obohacovanie sa neodvádzaním cla, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty. Skutky sa týkali 400 dovozov benzínu a nafty zo Slovenska do Českej republiky v rokoch 2003 a 2004.

Pohonné hmoty neboli zavedené do evidencie Colnej správy v Českej republike. Partia spôsobila českej strane škodu 188,1 milióna českých korún, čiže vyše 7 miliónov eur.

V Česku bol vo väzbe

Po zadržaní Csányiho podala prokuratúra najprv návrh na predbežnú väzbu pre obavu, že jeho prepustením na slobodu by mohlo dôjsť k zmareniu účelu konania o EZR. Hlavne tým, že vzhľadom na svoje slovenské štátne občianstvo môže migrovať po celom území schengenského priestoru.

