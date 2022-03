Chlieb za 40-tisíc rubľov, z učiteľov otrhanci. List z Ruska popisoval desivú realitu

Čo písali noviny pred sto rokmi.

Nešťastná láska

Dňa 13. marca skočila do Mlynského náhonu za budovou elektrárne v Košiciach 20 ročná Mária Oroszová z New Yorku, bydliaca u rodičov na Esterházyho ulici (dnes Svätoplukova ulica). Službu konajúci strážnik pribehol nešťastnici na pomoc a vytiahol ju na breh. Umelým dýchaním sa ju podarilo priviesť k vedomiu a povozom záchrannej stanice bola dopravená do nemocnice Komenského ústavu. Pokus samovraždy spáchala z nešťastnej lásky.

Z denníka Slovenský východ, 15. 3. 1922

Hrôzy Ruska

O hrozných pomeroch v terajšom Rusku rozpráva list, ktorý došiel po tieto dni jednej košickej rodine od príbuzných na Ukrajine. V liste sa hovorí:

