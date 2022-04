Kradlo sa na Spišskom hrade i v Urbanovej veži, spomína exriaditeľ múzea

Majú meteorit aj zuby našich žralokov.

Do služieb Východoslovenského múzea (VSM), ktoré tento rok oslavuje 150. výročie, sa zapísal ešte počas štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave a s niekoľkoročnou prestávkou v ňom pôsobí až dodnes. Do jeho dejín vošiel ako najdlhšie pôsobiaci riaditeľ, stal sa ním v roku 1999 a na poste zotrval 22 rokov. A hoci v súčasnosti už túto funkciu nevykonáva, stále tam pôsobí ako historik. O zaujímavostiach z dejín a depozitára Východoslovenského múzea sme sa zhovárali s RÓBERTOM POLLÁKOM.

Východoslovenské múzeum založili v roku 1872, je teda druhé najstaršie na Slovensku. Prvenstvo patrí Múzeu mesta Bratislava, ktoré vzniklo v roku 1868. V neďalekej Budapešti však zriadili národné múzeum o niekoľko desaťročí skôr, podobne aj v Prahe. Prečo to zakladanie múzeí na Slovensku trvalo dlhšie?

- V najväčších mestách jednotlivých krajín začali vznikať múzeá na základe darov veľkých zberateľov, napríklad v Ríme v roku 1734 či v Londýne v roku 1753. Druhou vlnou boli národné múzeá v priebehu 19. storočia, ako spomínate, a celkom zákonite v ďalšej vlne to boli múzeá zakladané po veľkých európskych vzoroch, mestské či spolkové, ako to bolo v roku 1872 v Košiciach. Bolo to prvé múzeum v našich končinách, prispelo k posilneniu kultúrneho života, ale hlavne k povedomiu občanov mesta Košice.

Prvá expozícia bola otvorená v roku 1876 v hostinci U Zlatej hviezdy, dnes už neexistujúcej budove na Hlavnej ulici v Košiciach. O necelé tri desaťročia bola otvorená prvá výstava v historickej účelovej budove, kde múzeum sídli dodnes. Nachádzajú sa tieto vystavované predmety, alebo aspoň časť z nich, ešte stále v depozitári múzea?

- Všetky darované zbierky sú uvedené v ročenkách, ale aj v rukopisnej knihe darov, ktorú uchovávame. K prvej expozícii v našej historickej účelovej budove v roku 1903 bol vydaný katalóg - sprievodca, podľa ktorého presne vieme, čo tam bolo vystavené. Takže tu sa dá definovať, čo ostalo v našich zbierkach, a výber zo zachovaných zbierok v tematických celkoch vystavujeme v našom podkroví v rámci prezentácie Okno do múzea. Samozrejme, väčšia časť sa nachádza v depozitároch.

V depozitári múzea sa v súčasnosti nachádza približne 500 000 zbierkových predmetov. Sú medzi nimi aj také, ktoré verejnosť nikdy nevidela? Ak áno, o aké predmety ide a prečo sa nevystavujú?

- Žiadne klasické múzeum na svete nedokáže vystaviť naraz svoj celý zbierkový fond. Výber z nich prezentujeme v expozíciách a tematických výstavách. Časť zbierkových predmetov múzea slúži aj ako báza vedeckovýskumnej činnosti hlavne v oblasti archeológie a prírodných vied. Takže áno, sú aj také, ktoré sa nevystavujú.

Čo považujete za najvzácnejší predmet vo vlastníctve múzea?

