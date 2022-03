Pomaľoval sovietsky pamätník: Ukrajinci ho uvidia a pomyslia si, že išli zlým smerom

Pokutu je ochotný zaplatiť.

Dva dni po ruskom vpáde na Ukrajinu zobral spreje a pomaľoval Pamätník Sovietskej armády v centre Košíc. Betónové podstavce, ktorých súčasťou sú kosáky a kladivá, postriekal na žlto-modro. Ide pritom o národnú pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Obvinený zatiaľ nebol. Vlastníkom pomníka je mesto, jeho zamestnanci pri čistení odpracovali 43 človekohodín, škodu vyčíslili na 653 eur. PETER TOLDI sa neskôr k pamätníku vrátil a kosáky a kladivá prelepil. V rozhovore vysvetľuje svoje pohnútky, ako jeho rodinu zasiahol bývalý režim, hovorí tiež o petícii, ktorú pripravuje na odstránenie pomníka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo ste pomaľovali pamätník?

- Aby som ukázal, že v meste máme skanzen komunizmu a eštebáctva. Že aj po 30 rokoch od revolúcie tu stále máme symboly zločinecko-totalitného režimu. A že za tých 30 rokov sa tu v meste niečo udialo s ľuďmi, ktorí boli skrytí pod tým režimom a že sa s tým nevieme vysporiadať so slušnosťou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sovietsky pamätník pomaľoval na modro-žlto Čítajte

Ako to prebiehalo? Mali ste spreje alebo farby?

- Bolo to rýchle, bolo okolo šiestej - siedmej večer. Mal som spreje, trvalo to pár minút. Ľudia išli okolo a videli to.

Policajti vás ale krátko potom zadržali. Nechali ste sa chytiť?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť