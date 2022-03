Inteligentné priechody i preferencia MHD. Košice chcú v doprave viac technológie

Mesto sa zapája do výziev z eurofondov.

KOŠICE. V nasledujúcich mesiacoch môže mesto Košice získať eurofondy vo výške viac ako 6,2 milióna eur.

Zapojenie mesta Košice do štyroch výziev z eurofondov schválili v piatok 18. marca na svojom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva.

Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Eurofondy by išli najmä do oblasti informačných technológií v MHD doprave, do zvýšenia kvality životného prostredia a na boj s klimatickými zmenami.

Všetky projekty vychádzajú z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a jeho funkčnej oblasti na roky 2022 – 2027.

Preferencia MHD najmä na Severe

Mesto chce do konca apríla požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutie financií viac ako 4,2 milióna eur v rámci projektu Moderné technológie v meste Košice.

V prípade získania finančných zdrojov by sa pre cestujúcich v MHD výrazne skrátilo čakanie na semaforoch, keďže na vybraných križovatkách by sa vďaka výmene radiča zaviedla preferencia vozidiel MHD.

Podľa slov košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) je v pláne inštalovať vysielače do 220 vozidiel na definovanie prednosti na križovatkách.

Podľa schválenej výšky finančných prostriedkov by preferencia fungovala zhruba na 10 až 20 križovatkách.

Prioritou by boli križovatky v mestskej časti Sever na Vodárenskej a Tomášikovej ulici, pri OC Mier, na Národnom námestí, ako aj pri ďalších dopravne vyťažených uliciach v iných mestských častiach.

Slanecká aj zastávky pod väčším dohľadom

Primátor doplnil, že v rámci tohto projektu by zároveň mohli v prostriedkoch MHD osadiť až 1 040 automatických sčítačov na zaznamenanie počtu cestujúcich.

Takisto sa počíta s umiestnením kamerového servera na dopravnom dispečingu Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ktorý by mal zahŕňať aj 21 nových kamier.

Tie zabezpečia dohľad nad automobilovou premávkou na Slaneckej ceste a monitorovanie priestorov na autobusových zastávkach.

Kvalitnejšie osvetlenie a bezpečnejšie priechody

V mestských častiach (MČ) Staré Mesto, Sever, Sídlisko KVP, Juh a Západ zároveň vznikne aj viac ako 20 ďalších inteligentných priechodov pre chodcov.

Výrazne by sa zlepšila aj kvalita verejného osvetlenia, keďže vo vytypovaných lokalitách by sa vymenilo 100 rozvádzačov a viac ako 1 000 pôvodných lámp za moderné LED svietidlá.

Poslanci na svojom rokovaní schválili aj zapojenia mesta do výziev na revitalizáciu verejného priestranstva v MČ Sídlisko KVP, Staré Mesto a Sever.

Projekt počíta s vybudovaním nových a zrevitalizovaním pôvodných ihrísk, pribudnú dažďové záhrady, lavičky, koše na odpad, detské preliezačky, chodníky či pitné fontánky.

