Štvorčlenná posádka mala pri Ižkovciach nehodu. Všetci sa zranili, vodička nafúkala

Polícia riešila aj úteky z miesta činu.

KOŠICE. Policajti počas minulého týždňa od 14. do 20. marca prichytili na cestách Košického kraja 24 vodičov pod vplyvom alkoholu.

Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (KR PZ KE) Lenka Ivanová.

Až 13 vodičom namerali viac ako jedno promile alkoholu v dychu, 11 nafúkalo menej ako jedno promile.

Zaznamenaných bolo aj osem nehôd, ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu.

Zastavila v zákaze, nafúkala vyše 3,4 promile

Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 25-ročnú vodičku z Michalovského okresu, ktorá pri kontrole v piatok večer nafúkala viac ako 3,4 promile alkoholu.

Ako informovala hovorkyňa, krátko po 22.00 mladá vodička Volva S60 zastavila v Sobranciach na mieste, kde si chcela pravdepodobne oddýchnuť, avšak kde je to zakázané dopravnou značkou.

Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Sobranciach však zistili, že za jej prestávkou v jazde nebola iba únava.

Vodičku podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 1,65 miligramu na liter (mg/l), čo je v prepočte 3,44 promile. Vodičský preukaz jej okamžite zadržali a ďalšiu jazdu zakázali. Žena zvyšok noci strávila v cele policajného zaistenia.

Pod vplyvom a bez vodičského preukazu

V sobotu ráno zastavili policajti pri kruhovom objazde v Haniske (okres Košice-okolie) 24-ročného vodiča Škody Octavia.

Podľa hovorkyne počas kontroly zistili, že mladý muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Navyše mu namerali 1,21 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,52 promile.

Opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu. Mladý muž si teda tak skoro za volant nesadne, ďalšia jazda mu bola zakázaná.

Zároveň čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Najprv ušiel, potom sa vrátil

Ďalší prípad alkoholu za volantom riešia hliadka v okrese Košice-okolie.

V piatok predpoludním sa 41-ročný vodič Škody Felicia pri cúvaní na parkovacie miesto pred nákupným centrom v obci Čaňa (okres Košice-okolie) pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do zaparkovaného Audi A4.

Vodič však na mieste nezotrval a odišiel.

„Možno ho hrýzlo svedomie, a tak sa po 1,5 hodine rozhodol na miesto vrátiť. Keď ho policajti podrobili dychovej skúške, mal v čase svojho návratu v dychu 1,34 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,79 promile. Ďalšia jazda mu bola zakázaná a vodičský preukaz zadržaný," priblížila Ivanová.

Útek nepomohol, vypátrali ho

Z miesta nehody ušiel aj opitý 52-ročný vodič z Trebišovského okresu.

Podľa slov hovorkyne viedol okolo poludnia nákladné motorové vozidlo značky Nissan Navara po obci Sirník (okres Trebišov) a pri cúvaní pri jednom z rodinných domov narazil do tam zaparkovaného vozidla značky Škoda Octavia.

Šofér nissanu na mieste dopravnej nehody nezotrval a z miesta odišiel. S odstupom času ho policajti vypátrali a podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,19 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,48 promile.

Skončila v priekope

Alkohol v dychu namerali aj 33-ročnej vodičke z okresu Rožňava, ktorá krátko pred 10.30 hod. smerovala osobným motorovým vozidlom zn. Škoda Octavia v smere od mesta Rožňava na obec Lipovník.

„Pravdepodobne sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, autom zišla z cesty na trávnatý porast do priekopy, kde ďalej pokračovala v jazde. Prešla cez smerové stĺpiky umiestnené na trávnatom poraste medzi priekopou a cestou, až nakoniec vozidlo ostalo stáť v priekope," opísala nehodu Ivanová s tým, že vodička sa pri nehode nezranila.

Dychová skúška však ukázala v prepočte 2,23 promile.

Žena skončila v cele policajného zaistenia a po vykonaní potrebných procesných úkonov bola obvinená z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Celá posádka zostala zranená

Pomoc záchranných zložiek si vyžadovala dopravná nehoda medzi obcami Ižkovce a Beša v Michalovskom okrese, ktorá sa stala pár minút pred 10. hodinou.

Vodička (34) Volkswagenu Passat z okresu Michalovce pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, a pri prejazde pravotočivej zákruty prešla plynule najprv do protismeru a potom na nespevnenú časť krajnice.

Následne strhla riadenie, v dôsledku čoho sa vozidlo dostalo do šmyku. Prešla naspäť do svojho jazdného pruhu, kde s vozidlom narazila do stromu.

V aute sa viezli štyri osoby, ktoré utrpeli zranenia. Najhoršie skončil 23-ročný muž, ktorý podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní.

Ďalšia spolujazdkyňa, 48-ročná žena, utrpela zranenia, ktorých predpokladaná doba liečenia a práceneschopnosti je do 35 dní.

Vodička pri nehode utrpela zranenia, z ktorých sa podľa predbežnej lekárskej správy bude liečiť do 30 dní.

Medzi posádkou bol aj 43-ročný muž, ktorý sa zranil ľahko.

„Neprispôsobená rýchlosť možno nebola jedinou príčinou dopravnej nehody, svojou troškou k nej možno prispel aj alkohol, ktorý u vodičky preukázala vykonaná dychová skúška. Jej výsledok bol 0,15 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 0,31 promile," povedala hovorkyňa a dodala, že vodička bola obvinená z trestného činu ublíženia na zdraví.

Prezradila ho zvláštna jazda

V piatok krátko pred 21. hodinou na seba bezdôvodnou jazdou z jedného jazdného pruhu do druhého upozornil 22-ročný vodič z okresu Michalovce.

Stalo sa tak v obci Nacina Ves v smere na obec Vybuchanec.

„Policajti zo Strážskeho preto vozidlo zn. Škoda Pick up zastavili a jeho vodiča podrobili dychovej skúške. Dychová skúška mala pozitívny výsledok, a tak bol dôvod tejto jazdy jasný okamžite – 0,65 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,35 promile. Opakovaná dychová skúška mala navyše stúpajúcu tendenciu. "

Vodič skončil v policajného zaistenia, z ktorej odchádzal s obvinením z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Triezvy, ale bez oprávnenia

„Aj napriek tomu, že za volantom nemal čo robiť, si o 15. hodine za volant osobného motorového vozidla značky Volkswagen Passat sadol 38-ročný muž z okresu Košice-okolie. A možno by to ani nikto nezistil, keby v obci Čaňa (okres Košice-okolie) rešpektoval dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde,“ pokračuje hovorkyňa vo vymenovaní vinníkov

Dopravní policajti vozidlo zastavili a počas kontroly zistili, že vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do júla 2022.

Hoci bola jeho dychová skúška negatívna, vodičský preukaz mu zadržaný nebol, pretože ho má odovzdaný, ďalšia jazda mu bola zakázaná a muž putoval do cely policajného zaistenia.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia