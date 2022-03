Ústavný súd dal v kauze EEI za pravdu Košiciam

Vyjadrenie primátora

„Dlhodobo sme kritizovali, že výnosy z parkovného majú skončiť vo vreckách bratislavskej firmy a trvali sme na tom, aby zostali v našom meste a investovali sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v Košiciach. Vítame rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým zrušil rozhodnutie krajského súdu o zrušení medzitýmneho rozsudku. Už od začiatku sme presvedčení o neplatnosti celej zmluvy medzi mestom a EEI z roku 2012. V cestnom zákone je jednoznačne uvedené, že samospráva si môže vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení explicitne stanoviť spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacieho systému. My sme to urobili spôsobom, že to bude zabezpečovať mesto Košice. Začiatkom roka 2019 sme preto prebrali parkovací systém v meste do svojich rúk a uskutočnili sme aj viaceré kroky, aby mohol začať fungovať. Z tohto dôvodu veríme, že krajský súd zoberie do úvahy naše právne názory a rozhodne v prospech mesta," vyjadril sa primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).