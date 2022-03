Košické škôlky stále neberú deti ako pred covidom. Ale už môžu, tvrdí rezort

Najdlhšiu má Humenné, najkratšie Spišská.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Aj keď sa od pondelka 28. marca život vracia do čias pred pandémiou a zrušia sa i obmedzenia prevádzkových hodín, nedotkne sa to všetkých obyvateľov. Napríklad rodičov malých detí.

Zatiaľ čo pred covidom boli košické škôlky otvorené zväčša od 6.00 do 17.00, pandémia im ukrojila prevádzkový čas o polhodinu ráno aj polhodinu poobede.

„Kým bol ešte núdzový stav, dalo sa to nejako pochopiť, ale teraz? Chodíme už do práce tak ako predtým, všetko je otvorené a normálne funguje aj welnes a fitnes, len do škôlky musím dobehnúť do 16.30,“ sťažuje sa mamička Lenka zo Starého Mesta.

Pracuje v službách a vo vyberaní dieťaťa zo škôlky sa strieda s manželom.

„Tie zmeny látame-plátame, ako vieme, aby sme to stihli, ale v niektoré dni je to ťažké, keď rátam aj cestu z práce do škôlky. Už sa stalo, že som musela poprosiť babku alebo susedu, aby malého vybrala zo škôlky a odniesla domov. Väčšinou sa mením s kolegyňou, ktorá za mňa službu dokončí, a ja si potom chýbajúce hodiny dorobím, keď mám voľno. Stále len čakáme s ostatnými rodičmi, kedy sa už aj škôlky vrátia do normálu aspoň v tých otváracích hodinách,“ opisuje Košičanka.

Mesto Košice stále čaká na školský semafor

Prevádzkové hodiny škôlok určuje po dohode s riaditeľmi a zákonnými zástupcami detí zriaďovateľ.

V prípade štátnych materských škôl v Košiciach je to mesto Košice, ktoré má na starosti 56 škôlok.

Tie sú stále otvorené prevažne od 6.30 do 16.30.

