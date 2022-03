Požiarov tráv rapídne pribúda, horia chaty aj latríny. Muž utrpel vážne popáleniny

Pálil lístie, susedovi zhorela strecha.

KOŠICE. Hasiči v Košickom kraji sa v týchto dňoch kvôli požiarom tráv a porastov nezastavia.

Hovoria, že horí takmer všade.

Techniku i ľudí majú takmer neustále v teréne, neraz sa stáva, že sa musia rýchlo presúvať z miesta na miesto od jedného požiaru k ďalšiemu.

Je sucho, pomohol by dážď

„Súvisí to so suchým počasím, neprší, ľudia vyšli do záhrad a spaľujú trávu. Neraz podcenia svoje schopnosti a dôjde k škodám, keďže sa plamene presunú aj na objekty,“ vravia hasiči.

Dodávajú, že vypaľovanie a následné požiare trávy a porastov patria k najčastejším dôvodom ich výjazdov.

Počty výjazdov stúpli o stovky percent

