Čermeľ ako eldorádo zlodejov, k veľkej lúpeži došlo aj na Moldavskej

Vrtochy jarného počasia

Terajšie počasie? Raz prší, raz svieti slnce. Potom padajú krúpy a o pol hodiny sú už chodníky zase suché. Čudné počasie, ktoré by sme prijali celkom pokojne, keby prišlo v apríli. Ale v marci pôsobí dojmom veci, ktorá je predčasne na svet prišlá.

A v Prahe je sneh, pol metra snehu. Za Žilinou tiež. V Košiciach niet. Aké je to počasie?! Ale ľudia sa toho neboja. Už robia tak, ako by bola jar a mne sa zdá, že ľudia v podstate sú zrodení rebelanti. Búria sa vždy proti prírode a nemôžuc zjavným povstaním sa dať s ňou do zápasu, robia to vytrvale a po tichu.

Od januára už ohlasujú módne žurnále jarnú módu. Pol roka pred koncom roka sa vydávajú kalendáre na budúci rok atď. Teda ľudia nie sú spokojní s prírodou, revoltujú proti nej. Ľudia sú teda rebelanti. Ale aj v Košiciach máme mnoho takých vzbúrencov. Nemyslím naše dámy, lebo tie sa búria zo zvyku a keby bolo počasie ešte horšie než teraz, predsa pri každej príležitosti a hoci by to aj zdravie stálo, budú privolávať svojimi toaletami a najviac svojimi úsmevmi jar a slnce. Ale aj iní ľudia revoltujú proti prírode a proti počasiu, ktoré nie je v podstate nič iného ako prejav prírodný.

Dnes som ich zbadal, keď som ráno išiel na nádražie. V Sokolskom parku už záhradníci statočne pracovali na úprave stromov aj zeme. Ryli pôdu a strihali zbytočné stromové výhonky. Slniečko svietilo a človeku sa už zdalo, že za niekoľko dni bude chodiť bez kepeňa v ľahkých šatách. No nato bác! Odpoludnia sa rozzúrila búrka, pršalo a studené, ľadové krúpy zostávali ležať na zemi. A to potom, pekne prosím, je rozumné počasie a za takýchto okolnosti nemajú ľudia rebelovať proti prírode a v prvom rade proti počasiu.

Z denníka Slovenský východ, 28. 3. 1922

Viacej policajnej pozornosti k Čermeľu

