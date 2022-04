Na mesiac ubytoval Ukrajincov: Aj moji predkovia prežili, pretože ich prichýlili

Žiadne dlhé rozmýšľanie, hypotézy, čo by bolo keby, príprava... Jednoducho dva dni po začiatku vojny šiel na hranice a o pár hodín už s jeho rodinou bývala aj Ukrajinka Máša so svojimi dvomi deťmi. Bola v prvej vlne utečencov, muža musela nechať doma a ona sa pred dievčatami pokúšala tváriť, že všetko bude dobré. Potreba pomáhať je neoddeliteľná súčasť Košičana RÓBERTA SCHWARCZA. Je terčom hejterov, keďže svoju pomoc zdieľa na sociálnych sieťach a to v kombinácii s postom mestského poslanca (nezávislý) nie každý schvaľuje.

Kde vás zastihla správa o vojne, riešili ste doma hneď, že k sebe nejakého utečenca nasťahujete?

- Cez jarné prázdniny sme boli v Tatrách. Prvú informáciu o tom, že Rusi vstúpili na ukrajinské územie, som našiel na sociálnej sieti. Hneď, ako sa moja manželka Silvia zobudila, som jej povedal, čo sa deje a okamžite som sa jej opýtal, či si vie predstaviť, ak by to bolo potrebné, že by sme niekoho ubytovali. Ona to brala ako sci-fi, niečo absurdné, veď predsa taká situácia nenastane a celé to dala do outu s tým, že sa o tom ešte porozprávame.

Samozrejme, myslela si, že máte čas to vyriešiť.

- Veľmi som znervóznel a zároveň som cítil, že to napokon presne tak dopadne, že niekoho utekajúceho pred vojnou ubytujeme. Tá moja nervozita plynula z pocitu okamžite ísť pomôcť. Domov sme sa z dovolenky vracali o deň neskôr. Hneď som volal Radovi Drábovi z Úsmevu ako dar, či viem nejako pomôcť, no on už riešil pomoc o level vyššie. Vybavoval humanitárnu pomoc priamo na Ukrajinu. Takže som to nechal tak a sám sebe aj manželke som povedal, že v sobotu ráno niečo nakúpim a pôjdem priamo na hranice. Nechcel som čakať, kým ma niekto vyzve.

Na hranicu ste smerovali 48 hodín od vypuknutia vojny. Obrovský strach mali utekajúci Ukrajinci, obavy však vládli aj u nás, na východnom Slovensku. Nemali ste strach?

- Cítil som, že sa tam musím dostať a pomáhať, ale Silvia mi v to sobotné ráno, keď som už sedel v aute smerom na hranice, napísala esemesku, nech na seba dávam pozor. To bolo ráno a napoludnie som jej už ja volal, že k nám beriem jednu ukrajinskú mamičku s dvomi deťmi.

Aká bola manželkina reakcia?

- Keď som jej volal, už som mal Mášu s deťmi naloženú vo svojom aute. Vtedy som jej ešte povedal, že u nás zostanú jednu, dve noci a potom budeme riešiť, čo ďalej. Až večer mi staršia dcéra Julka povedala, že keď manželka napoludnie zbadala na obrazovke mobilu moje meno, ešte predtým, ako to zdvihla, povedala - tatik nám volá, že niekoho vezie k nám domov. Nebolo tam čo riešiť, pre nás to bolo len o komforte, o ničom inom. Toto nie je ako v druhej svetovej vojne, keď ľudia ukrývali Židov a riskovali, že ich preto zastrelia. Ani jediný raz za ten mesiac, čo u nás Máša s deťmi bývala, u nás doma nezaznelo, že prečo, nemal si, neboli sme dohodnutí a podobne.

Ako vyzerali prvé dni s Mášou a jej deťmi?

- Aj si poplakala, aj ďakovala. Prišla v sobotu, postupne som jej hovoril, čo všetko pôjdeme vybaviť, v stredu to, vo štvrtok tamto, v piatok môžeme ísť s deťmi do zoo a ona mi nato povedala: „V piatok? Veď to už bude po vojne, ja už budem doma.“ Prišla s nastavením, že u nás na Slovensku zostane dve, tri noci, potom sa skončí vojna a pôjde domov. Bolo pre ňu úplne neprijateľné riešiť nejaké dlhodobé plány, horizont dvoch týždňov, mesiaca. Chvíľu sme ju nechali, ale potom sme jej vysvetlili, že radšej vybavme veci, účet, telefón, dočasné útočisko a potom, keď pôjde domov hoci aj o týždeň, bude mať na pamiatku papiere.

Rozprávali ste sa s ňou o vojne, o tom, čo zažila, alebo je to téma, okolo ktorej sa minimálne prvé dni našľapuje opatrne?

