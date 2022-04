Vitajte na Červenej hviezde, počujú ukrajinskí utečenci v Košiciach

Polaček: Za ten názov sa strašne hanbím.

KOŠICE. Metropolou východu s 250-tisíc obyvateľmi zatiaľ pravdepodobne prešlo stotisíc utečencov z Ukrajiny.

Približne 3000 z nich nateraz ostáva v meste, hovorí primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Desatina z pôvodného náporu

„Za každým jedným z nich sa skrýva príbeh a pomoc či už od mesta alebo organizácií, ktoré pomáhajú. Teraz využívame situáciu, že ten prílev je pomalý a dokážeme ho bez problémov zvládať. Pripravujeme sa na to, aby sme dokázali denne zvládnuť 5000 prenocovaní, dnes ich je 300.“

V čase najväčšej utečeneckej vlny to bolo desaťkrát viac, teda približne 3000 denne.

„Na druhej strane sa snažíme nastaviť to, ak by to bolo ešte horšie, aby sme nemuseli hlasno kričať,“ naráža Polaček na tlačovú konferenciu z úvodu marca.

Vtedy hovoril, že Košice začínajú čeliť humanitárnej katastrofe, za čo si vyslúžil ostrú kritiku ministra obrany Romana Mikulca i premiéra Eduarda Hegera (obaja OĽaNO).

Dnes Polaček vraví, že sa poučili z obdobia pandémie, kedy mestu štát nepreplatil všetky náklady spojené s testovaním.

Zopakovania scenára sa však neobáva.

Na dobré slovo už nenakupujú

