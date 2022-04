Krytú plaváreň otvoria ako konzervu. Jej životnosť je na hranici

Bude z nej olympijské centrum.

KOŠICE. Mesto Košice plánuje prebudovať Mestskú krytú plaváreň (MKP) na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice.

Samotná realizácia projektu by mala trvať 14 mesiacov. Plaváreň pre opravy zatvoria zrejme v závere letnej sezóny.

Hotová je už realizačná projektová dokumentácia a správca plavárne Tepelné hospodárstvo, s. r. o. ,pripravuje doklady potrebné pre stavebné povolenie.

Predpokladá sa, že to by malo byť do mája k dispozícii.

„Spustili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Ide o pomerne náročnú záležitosť, keďže objekt mestskej krytej plavárne má pomaly 40 rokov. Vlani v lete sme urobili komplexný stavebno – technický prieskum. Ten nám zadefinoval aktuálny stav objektu,“ povedal nám námestník riaditeľa pre ekonomiku Tepelného hospodárstva Štefan Ferencz.

Do základov sa zavŕtali sondy

Doplnil, že robili sondy do konštrukcie aj do základov, ktoré potom prešli laboratórnym prieskumom.

Výsledkom je, že stav krytej plavárne je značne kritický.

