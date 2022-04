Košice sú zasypané haldami odpadu, v uliciach sa našlo 20 ton

Číslo ešte porastie.

KOŠICE. Po piatykrát majú Košičania šancu vyčistiť od odpadkov svoje mestské časti.

Spoločnosť Kosit totiž tak ako po iné roky oslovila zástupcov všetkých samospráv s ponukou spolupráce.

Jarné upratovanie sa už uskutočnilo v deviatich mestských častiach, vyzbieralo sa v nich 20 ton odpadu.

Postupne prebehne aj v ďalších zapojených mestských častiach a to až do júna tohto roka.

Boli sme sa pozrieť na to, ako to vyzeralo v mestskej časti Košice - Sever a na Sídlisku KVP.

Jednu z aprílových sobôt si si mnohí Košičania spríjemnili pobytom v obľúbenej rekreačnej lokalite Anička.

Kým niektorí sa venovali športovaniu alebo venčeniu psov, skupina dobrovoľníkov sa rozhodla využiť svoj voľný čas inak.

Niekoľko desiatok ľudí sa pustilo do zbierania hromady odpadkov.

Z parku vynášali kreslá, pneumatiky aj hokejové chrániče.

Po odstránení krovín vykukol odpad

Veľká dobrovoľnícka akcia sa začala o deviatej hodine ráno. Organizátori rozdávali náradie, rukavice a vrecia na odpad.

Napriek chladnejšiemu počasiu prišlo pomôcť s upratovaním približne 50 Košičanov.

„Chceme prejsť celú Aničku, od tenisových kurtov až po ťahanovský most. Budeme sa držať ľavej strany, pretože tam je to s odpadmi najhoršie. Po tom, čo tu začali klčovať a očistili tento úsek od hustých kríkov, tak na nás vykukli pneumatiky, kreslá a podobne. Je toho strašne veľa,“ vysvetľuje nám ešte pred začatím akcie vedúca kancelárie starostu mestskej časti Sever Veronika Macáková.

Do parku chodí veľa bežcov, psičkárov alebo aj rodičov s deťmi.

Aj preto sa rozhodli vyčistiť túto obľúbenú rekreačnú lokalitu od odpadu.

„Snažíme sa ju udržiavať v čo najlepšom stave, aby sa tu vrátil život a bolo tu čisto. Je to asi najväčšia zelená plocha v mestskej časti, preto tu smerujeme aj mnoho akcií, aby sme sem pritiahli ľudí.“

Do práce sa pustili aj ďalší zamestnanci úradu, ktorí taktiež chcú ísť príkladom.

Prázdne vrecia sa míňali rýchlo

Pomôcť prišli mnohí obyvatelia mestskej časti Sever.

„Chodievam tu často behať a popritom rovno zbieram aj smeti. Záleží mi na tom, aby bolo v prírode čisto. Veľmi by som chcela, aby sa ľudia už zamysleli a začali triediť odpad,“ vysvetľuje popri zbieraní Lucia Kocúrová, ktorá prišla aj so svojou sestrou Evou Olárovou.

Odpady chodievajú zbierať pravidelne aj individuálne v okolí svojho bydliska.

Okrem pneumatík, kresiel, poškodených zámkov od bicyklov a mnoho iného našli v sobotu aj chrániče z hokejového výstroja.

Vzhľadom na množstvo odpadu sa im vrecia míňali veľmi rýchlo.

Len počas piatich minút od začiatku zbierania ich naplnili tri.

„Vážne si ich neberieme domov,“ vtipkovali dobrovoľníčky pri vyzdvihovaní ďalších prázdnych vriec.

V sobotu hľadali aj päťstoeurovku

Počas dvadsiatich minút sa podarilo vyzbierať štyri vrecia aj Anete.

„Zvyknem chodiť na takéto akcie, pretože ľuďom by malo záležať na tom, v akom prostredí žijú. Je to strašné, koľko tu je odpadu. Pre mňa je to úplne nepochopiteľné. Už sme našli dámsku spodnú bielizeň, pneumatiky, vankúše. Asi si tu niekto robil kemping,“ hovorí Aneta Čapová, ktorá býva v areáli na Aničke.

Pomáhať prišla aj 14-ročná Eliška.

„Chcela som pomôcť skrášliť prostredie. Chodím pravidelne raz do týždňa zbierať odpadky v mojom okolí v rámci výzvy. Nerozumieme, prečo ľudia vyhadzujú odpadky do prírody, keď na to máme koše,“ hovorí.

Ruku k dielu priložili aj sesternice Júlia a Patrícia.

„Je to pre mňa bežná vec už asi päť rokov, pretože sa nemôžem pozerať na to, v čom žijeme. Keď idem vonku so psom, tak zoberiem tašku a zbieram odpadky. Myslím si, že je to fajn pre nás a životné prostredie. To množstvo odpadu je tu na Aničke klasika. Je to smutné, ale čo už. Preto sme sem prišli, aby sme to zachránili všetko,“ povedala Patrícia.

Žiadnu kuriozitu sa im nepodarilo nájsť.

„Minulého roku sa tu však podarilo nájsť sto eur. To sa ale nevyhodilo,“ hovorí so smiechom Patrícia.

Tento rok si na začiatku zbierania trúfali rekord prekonať a nájsť päťstoeurovú bankovku.

Tímy mali svojich lídrov

O niekoľko víkendov neskôr si rukávy vyhrnuli obyvatelia Sídliska KVP.

Počasie im síce v naplánovaný termín neprialo, pretože fúkalo a pršalo, ale to ľudí neodradilo od ich cieľa.

Táto mestská časť bola vlani jedna z najsilnejších, čo sa počtu účastníkov týka. V júni minulého roka sa ich do upratovacej akcie zapojilo 150.

Nedali sa zahanbiť ani teraz v apríli. Zapojili sa 80 ľudí. Prišli obyvatelia tamojších bytoviek vrátane rodín s deťmi a seniorov.

Rukou k dielu prispeli aj viaceré občianske združenia a ďalšie organizácie ako Enjoy the ride, Radosť, Dorka centrum pre obnovu rodiny i Arcidiecézna charita na Bosákovej ulici.

Hneď ako všetci dostali vrecia pri mestskom úrade, rozpŕchli sa na rôzne smery čistiť sídlisko, ktoré si dobrovoľníci rozdelili na desať okrskov.

"Každý z okrskov má svojho teamlídra, ktorý má pod sebou určitú skupinu ľudí. Tí vyzberajú odpadky do vriec, odkiaľ ich zberajú a autami vyvážajú zamestnanci nášho miestneho úradu," vysvetľuje koordinátorka upratovacej akcie a zamestnankyňa mestského úradu KVP pani Roksolana.

Striekačky sa nezopakovali

Pokračuje, že čistia všetko bez rozdielu vrátane trávnatých plôch, autobusových zastávok, športovísk či detských ihrísk.

"Keď nás vidia ľudia z balkónov, že zbierame odpadky, tak niektorí prídu medzi nás z bloku a pridajú sa."

Nie je nič nezvyčajné, ak sa v niektorých kútoch sídliska nájdu odhodené matrace, staré koberce, nábytok. Tento objemný odpad taktiež vyváža mestská časť svojím autom.

Pri vlaňajšej akcii sa na KVP našli aj nezvyčajné veci ako záchodové misy a rôzne stavebné rúry. Dobrovoľníkov vtedy najviac šokovali nájdené striekačky s neznámou kryštalickou látkou.

Tento rok zatiaľ na tomto sídlisku upratovanie nič podobné neodhalilo. "Ešte nám nikto nič nehlásil."

Dobrovoľníci vyčistili detské ihriská, autobusové zastávky, areály škôl, okolia nákupných centier i okrajové časti sídliska a vyzbierali tak vyše 200 vriec odpadkov.

Záujem je veľký, ľudia sa chcú zapájať

Jarné upratovanie postupne prebieha aj v ďalších častiach až do júna tohto roka.

Organizačné detaily, termíny a lokality sa obyvatelia dozvedia prostredníctvom komunikačných kanálov svojej mestskej časti.

„Po úspechu predchádzajúcich ročníkov organizovaných akcií, pri ktorých obyvatelia neváhajú na úkor vlastného voľného času zveľadiť okolie svojho bydliska, sme sa rozhodli upratovanie v Košiciach podporiť i v tomto roku. Využiť ponúkanú materiálno-technickú podporu pri organizácii upratovania plánuje vo svojej mestskej časti až 20 z oslovených starostov. Tento záujem nás veľmi teší a svedčí o tom, že miestne samosprávy reflektujú na požiadavky obyvateľov, čo sa kvality a čistoty prostredia týka,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.

V piatom ročníku upratovania vyčlenila spoločnosť 11-tisíc eur na materiálno-technické zabezpečenie.

Na miesto je pristavený veľkokapacitný kontajner a pre dobrovoľníkov sú zabezpečené aj rukavice, náradie i vrecia na vyzbieraný odpad.