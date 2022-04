Ukrajinci nás prosia o tisíc pohrebných vriec z Košíc, hovorí Rado Dráb

Od začiatku vojnového konfliktu vozí pobočka Úsmevu ako dar pre východné Slovensko na Zakarpatskú Ukrajinu humanitárnu pomoc. Každý týždeň sa zapája do konvoja kamiónov a dodáva Ukrajincom veci potrebné pre ich život, ktorý sa zmenil od ruskej invázie. Z ukrajinskej strany prichádzajú rôzne prosby, čo by potrebovali.

Začiatkom týždňa prišla manažérovi pobočky Úsmevu ako dar pre východné Slovensko RADOVI DRÁBOVI správa s nezvyčajnou prosbou, ktorá ilustruje zúfalú situáciu našich východných susedov.

V rozhovore sa dočítate: Čo Ukrajinci prežívajú?

Ako sa na Slovensko dostanú deti z ukrajinských detských domovov?

Koľko im trvá cesta a v akom stave prichádzajú?

Po čom najviac túžia?

Koľko kamiónov s humanitárnou pomocou previezli Košičania na Ukrajinu?

Po akých komoditách je veľký dopyt na Ukrajine?

Aká základná potravina došla v Užhorode?

Ako si na mestečko Buča spomína šéf Úsmevu ako dar?

Vaša inštitúcia od začiatku vojny pomáha na Ukrajine. Do Košíc ste teraz priviedli deti z detského domova v Černihive, ktorý bolo potrebné evakuovať. Zostávajú na východe?

- My ako organizácia pôsobiaca na Ukrajine v oblasti sociálno-právnej ochrany a budovania rodinných detských domovov sme v styku aj s orgánmi sociálno-právnej ochrany Ukrajiny, ktoré nás pravidelne oslovujú s prosbou o evakuáciu detí z ich územia. Cez víkend prebehla štvrtá takáto evakuácia. Do Košíc sme prijali rodinný detský domov, je to 10 deťúreniec, ktoré ukrajinský súd zveril dvom náhradným rodičom. Tieto deti po stabilizácii zdravotného aj psychického stavu a po pretestovaní na covid budú pripravené na to, aby išli do svojho dlhodobého bývania, konkrétne budú žiť v obci Limbach pri Bratislave, kde tento rodinný detský domov vznikne. Tri predchádzajúce evakuácie smerovali do Talianska.

Koľko detí sa počas týchto evakuácií podarilo ubytovať?

- Bolo to 76 detí plus ich profesionálni rodičia. Predchádzajúce evakuácie boli z Kyjeva, z východnejšej oblasti od hlavného mesta, prípadne z juhovýchodu Ukrajiny.

V akom stave k nám tie deti prichádzajú?

