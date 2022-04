Osem rád, ako zabojovať proti jarnej únave a nabiť sa pozitívnou energiou

Odborníčky: Hýbte sa, spite a relaxujte.

Po dlhej zime plnej zlých správ, nedostatku pohybu a denného svetla je tu konečne jar a s ňou aj túžba opäť začať žiť naplno, rozhýbať sa a s chuťou a pustiť do niečoho nového. Udržať sa dlhodobo motivovaný a v pozitívnej nálade je však v dnešnej dobe omnoho náročnejšie.

Psychologičky Beáta Tancsáková, Lucia Vargová Ištvaniková a arteterapeutka Linda van Dalen preto prinášajú osem rád, ktoré pomôžu poraziť zimný útlm, nabiť sa energiou, nájsť stratenú chuť do práce a zvíťaziť nad jarnou únavou.

1. Zistite, čo sa za únavou skrýva

Cítiť po zime nedostatok energie nie je nič neobvyklé, no nemusí to však zákonite ihneď súvisieť s jarnou únavou. Bojovať s prejavmi vyčerpanosti, alebo ich do určitej miery zmieriť, sa však dá len vtedy, ak poznáme ich príčinu, vraví Beáta Tancsáková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

Prvým krokom je teda zistiť, čo sa za nedostatkom energie skrýva.

