Voda uschne, ale dostať na Veľkú noc metlou, to je škandál

Takto vyzerali sviatky v roku 1922.

Pozn. Pre zachovanie autenticity boli články ponechané s pôvodným pravopisom

Pred Veľkou nocou

Tento týždeň je v znamení Veľkonočných sviatkov. Je to čas akéhosi napnutia. Sviatky tu ešte nie sú, ale človeku sa zdá, že predsa len všedné dni tohto týždňa nie sú v skutočnosti len všedné dni. Niečo jasu a lesku zo skutočných Veľkonočných sviatkov padá aj na dnešný deň. Lebo už v nedeľu, áno, v nedeľu sa to začalo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To bola Kvetná nedeľa a od tej sa už Veľká noc začína. Dnes je utorok, zajtra streda, ale potom už príde Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota a už sú tu sviatky. Hod Boží Veľkonočný, Veľkonočný pondelok - a potom je už zase po sviatkoch.

Ale dnes máme ešte deň, keď si môžeme voľačo od sviatkov a na sviatky priať. Je to totiž už ľudský zvyk, že človek si vždy niečo praje a dúfa, že sviatky mu túto žiadosť splnia. Tedy aj my teraz ešte pred sviatkami si môžeme niečo priať. Nechceme hovoriť za vás. Len za seba poviem jednu žiadosť a jediné prianie, ktoré mám: Aby na Veľkú noc bolo pekné, veľmi pekné počasie. A myslím, že táto žiadosť nie je ani nemožná, ani veľká, a že takto si to želajú všetci ľudia, lebo keď nám bude slniečko pekne svietiť a hriať budú sviatky krásne a príjemné pre každého.

Denník Slovenský východ, 11. 4. 1922

Z košického trhu

Ako vždycky pred sviatkami aj dnes žiadali ženy na trhu, najmä za maslo vysoké ceny.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť