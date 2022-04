Košičania si parkovacie miesta blokujú kužeľmi a bandaskami s vodou

Mestská polícia tvrdí, že im hrozia vysoké pokuty.

KOŠICE. Zaparkovať blízko Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici je problém.

Do jej priestorov denne prichádzajú tisíce ľudí a mnohí si hľadajú miesta, kde by nemuseli za parkovanie platiť.

Miesta si tak vytypujú v priľahlých uliciach a odstavia tam autá, čím komplikujú život miestnym.

To sa nepáči Košičanovi, ktorý tvrdí, že polícia by mala konať, no má pocit, že sa tak nedeje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sťažovateľ: Vládne anarchia

Pokračuje, že sa v Košiciach rozmohol trend, ktorý evidentne nikomu neprekáža. Sú ním samovoľne vytvárané vyhradené parkovacie miesta.

Za obzvlášť vtipnú považuje sťažovateľ situáciu na Kupeckého ulici.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť