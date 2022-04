Pred nacistami ju neukryl ani kláštor. Edita Steinová zomrela v plynovej komore

Je patrónkou Európy.

KOŠICE. Keď sa na začiatku školského roka rozhodli pripraviť výstavu o patrónke ich školy a Európy, ani vo sne by im nenapadlo, že v čase otvorenia bude taká aktuálna.

Edita Steinová síce zahynula počas 2. svetovej vojny, avšak jej príbeh nám má čo povedať aj dnes.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pedagógovia a študenti košického gymnázia, ktoré nesie jej meno, výstavu inštalovali v synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach a chcú ňou pripomenúť 130. výročie jej narodenia a 80. výročie tragickej smrti.

O správnych hodnotách nesmieme mlčať

Názov „Zodpovednosť padá aj na tých, ktorí mlčia“ znie, s ohľadom na vojnový konflikt na Ukrajine, až neuveriteľne súčasne.

„Samozrejme, výstava bola plánovaná od jesene a vtedy sme ani netušili, že s odkazom Edity Steinovej budeme tak bytostne prepojení s realitou. Ale vypálilo to presne tak, v čom ja vidím aj určitú symboliku, lebo výstava môže ukázať aj to, že ak sa v čase pokoja mlčí o správnych hodnotách, ako je ľudská dôstojnosť, život a tolerancia, tak skôr či neskôr to vyrazí v takých udalostiach, ktoré po týchto najdôležitejších hodnotách šliapu,“ hovorí riaditeľ gymnázia Marek Zlacký.

Vyzývala pápeža, aby cirkev zastavila nacistov

Životný príbeh Edity Steinovej bol skutočne pozoruhodný. Bola to vzdelaná intelektuálka, ktorá študovala filozofiu na univerzite vo Vroclave, neskôr v Göttingene u Edmunda Husserla, ktorý ovplyvnil aj Karola Wojtylu, budúceho pápeža Jána Pavla II.

Narodila sa v októbri 1891 v Poľsku ako Židovka, v mladosti sa však stala ateistkou, ale napokon vstúpila do katolíckej cirkvi. Do konca života však prepájala obe náboženstvá.

Bohužiaľ, predčasne zahynula v koncentračnom tábore.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť