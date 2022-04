Kto chce byť šéfom Starého Mesta. Brixi ohlásil návrat, Petrovčik váha

Exstarosta podporí Djordjeviča.

KOŠICE. K predvolebnému boju sa schyľuje v dôležitej mestskej časti Košice – Staré Mesto. Zisťovali sme, kto tam chce byť starostom.

Úradujúci Igor Petrovčik (exSpolu) hovorí, že opätovnú kandidatúru ešte zvažuje.

„Rád by som obhájil post staromestského starostu, ale všetko je ešte otvorené. Termín volieb je schválený na 22. októbra. Dovtedy sa môžem rozhodnúť, či áno alebo nie.“

Vo februári Petrovčika na radnici navštívil bývalý poslanec za Smer Otto Brixi.

Vzápätí Petrovčik avizoval, že kampaň bude pestrá a nápaditá.

„Verím, že jej výsledkom bude fantastický férový staromestský tím, ktorý vás už nebude unavovať žabomyšími vojnami, ale posunie našu mestskú časť ďalej. Zvady, škriepky a podrazy v tomto tíme nebudú mať miesto, nakoľko to bude tím vzdelaných odborníkov a nie kriklúňov s pochybnými titulmi,“ napísal na sociálnej sieti.

Nedávnu návštevu Brixiho označuje Petrovčik pre Korzár za priateľské stretnutie.

„Prišiel mi oznámiť, že by rád kandidoval na post staromestského poslanca. Podebatovali sme, či by sme sa vedeli v budúcnosti na niektorých prioritách zhodnúť tak, aby bol občan spokojný. To je najdôležitejšie.“

Ako nezávislý

