Neurologička: Pacienti po covide zabúdajú slová a mená známych

Pomôcť môže aj lúštenie krížoviek.

Pacienti sa často po covide nevedia dobre koncentrovať, naučiť sa nové veci, trpia aj zmätenosťou a poruchami spánku. „Zatiaľ nevieme vyhodnotiť, nakoľko u týchto pacientov ešte poruchy pamäti pretrvávajú, ale už pozorujeme zlepšenie,“ opisuje v rozhovore ZLATICA CIFRÁKOVÁ, primárka Neurologického oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Odborníčka v prípade, že sa rôznych neurologických príznakov po prekonaní covidu nevedia pacienti dlho zbaviť, odporúča cvičenia, pri ktorých je potrebné si zapamätať a následne zreprodukovať napríklad zoznamy slov, príbehy či konkrétne obrázky.

„Na tieto cvičenia môžeme použiť aj materiály bežne dostupné v domácnosti. Môžete napríklad požiadať člena vašej domácnosti o prečítanie článku v časopise a bezprostredne ho budete musieť zreprodukovať,“ hovorí odborníčka v rozhovore.

Hovorili sme aj o tom, do akej miery covid zasahuje nervový systém, s akými najčastejšími príznakmi sa v súčasnosti v ambulancii stretáva, alebo či sú náhle cievne mozgové príhody spojené s prekonaním covidu život ohrozujúce.

Do akej miery covid-19 postihuje centrálny nervový systém?

- U väčšiny ľudí s covidom je centrálny aj periférny nervový systém postihnutý priamo alebo nepriamo. Poškodenie mozgu v priebehu covidu zahŕňa rôzne patofyziologické procesy, ktoré prebiehajú súbežne v mozgu, aj v periférnom nervovom systéme. Sú to zmeny, ktoré súvisia so zápalom či cievnym poškodením. Zatiaľ však nemáme údaje, aké budú dlhodobé dopady prekonanej covidovej infekcie na nervovú sústavu a nie je zatiaľ známe ani to, či nedôjde s časovým odstupom ku zvýšenej miere týchto neurologických ochorení.

S akými najčastejšími ťažkosťami centrálneho nervového systému k vám v súčasnosti pacienti po prekonaní covidu chodia?

- K najčastejším príznakom, ktoré vznikajú po covidovej infekcii, patria bolesti hlavy či zvýšená únava. Hovoríme o takzvanom chronickom únavovom syndróme. Ide však aj o bolesti svalov, poruchy čuchu a hlavne poruchy pamäti.

Pacienti tiež hovoria, že zabúdajú slová či mená. Pozorujeme aj takzvaný zahmlený mozog či príznaky podobné demencii, ktoré môžu pretrvávať mesiace.

