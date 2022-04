Ak by jeho návrh vyšiel, na Kuzmányho sídlisku mohlo byť kino pre 800 ľudí

Merjavého stopa v Košiciach je výrazná.

KOŠICE. Krematórium nie je miesto, kde by človek chodieval len tak, a navyše rád. To košické je však zaujímavé z viacerých dôvodov a stojí za to pozrieť si ho aj bez toho, aby by tam človek šiel na poslednú rozlúčku.

Krematórium je umiestnené v peknom lesnom prostredí presne tak, ako ho naprojektoval známy architekt žijúci v Košiciach, Pavol Merjavý, ktorý vo februári oslávil 87 rokov.

Tento rodák z Humenného vyštudoval architektúru v Bratislave, postgraduál absolvoval v Brne a potom nastúpil do košického Stavoprojektu. Na konte má mnoho stavieb, za svoju tvorbu si vyslúžil aj nejedno ocenenie.

Nadnášajúci efekt zrkadiel

