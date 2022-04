Kraj kúpil vodíkové bicykle. Plnička je zatiaľ ešte len vo Francúzsku

V Čižaticiach by mohla byť elektráreň.

KOŠICE. Rokovanie košického krajského parlamentu sa v piatok začalo netradične.

Namiesto „Bieleho domu“ sa poslanci zišli vo Východoslovenskej galérii.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) sa tam doviezol vodíkovým autom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Elektráreň v Čižaticiach

Trnka hovorí, že chce nadviazať na históriu, keď v roku 1924 v centre Košíc prvýkrát zasadalo zastupiteľstvo vtedajšej Košickej župy.

„Boli to prvé slobodné regionálne voľby, v ktorých mohli voliť aj ženy, čím sme predbehli aj západoeurópske krajiny. A do toho sme dnes chceli dať moderný prvok, teda vodíkové bicykle a autá a to z dôvodu, že sa kraj chce vyvíjať moderným spôsobom, ísť v trendoch a byť naozaj zelený.“

Župan pripomenul krajskú vodíkovú stratégiu, v rámci ktorej plánuje i nákup vodíkových autobusov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košická župa chce kúpiť vodíkovú loď aj autobusy Čítajte

S vodíkom počíta župa aj pri spracovaní geotermálnej energie v Čižaticiach, kde by mala byť podľa plánov župana i geotermálna elektráreň na výrobu vodíka.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť