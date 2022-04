Košický kraj trpí veľkou záťažou, pokiaľ ide o znečistené ovzdušie, hovorí prezidentka

Navštívila Tepláreň Košice a U. S. Steel.

KOŠICE. Prezidentka SR Zuzana Čaputová oceňuje postup spoločností Tepláreň Košice a U.S. Steel Košice (USSK) smerom k dekarbonizácii. Uviedla to vo vyhlásení po štvrtkovej návšteve oboch spoločností.

„Košický kraj trpí veľkou záťažou, pokiaľ ide o znečistené ovzdušie, čo sa samozrejme prejavuje aj na kvalite života a kvalite zdravia ľudí, ktorí tu žijú. Práve z tohto dôvodu veľmi oceňujem postup obidvoch týchto spoločností smerom k dekarbonizácii,“ uviedla Čaputová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tepláreň Košice sa snaží znížiť emisie do ovzdušia využívaním geotermálnej energie.

„V prípade teplárne to znamená, že sú tým schopní nahradiť využívanie uhlia ako vstupnej suroviny a perspektívne samozrejme aj plynu, čo je vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu veľmi dôležité,“ uviedla prezidentka.

Nová technológia môže byť reálna do roka a pol

Dekarbonizačný projekt spoločnosti U.S. Steel Košice počíta vďaka výstavbe elektrických oblúkových pecí so znížením CO2 až o dve tretiny. Slovensko plánuje do roku 2030 znížiť emisie CO2 o 55 percent. Vďaka tejto investícii do elektrifikácie by sa podľa prezidentky podarilo tento záväzok splniť na polovicu.

Ako uviedol viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga, investície do dekarbonizácie v USSK si budú vyžadovať investíciu v sume viac ako jednej miliardy eur. Ďalší krok k elektrifikácii podľa neho závisí od súhlasu Európskej komisie, od podpory vlády SR a od infraštruktúry, ktorá bude schopná podporiť takúto novú technológiu.

„Ak by boli splnené tie tri podmienky a dohodneme sa, že ideme túto investíciu realizovať a bude to odsúhlasené na strane vlády a na strane korporácie, tak by sme koncom roka 2024 vedeli vyrobiť prvý zvitok z novej technológie,“ dodal Kiraľvarga.