Oslavy dňa mesta odštartoval svetelný sprievod. Pozrite si fotogalériu

Ulice Košíc po dvoch rokoch ožili.

KOŠICE. Hlavnou ulicou v Košiciach sa posledný aprílový piatok rozliehala hudba, zaznel aj známy hit „makarena“. Nič už nepripomínalo situáciu spred dvoch rokov, kedy bola väčšina ľudí doma v karanténe kvôli šíriacemu sa covidu-19, šili sa rúška a čakalo sa na to, koľko pozitívnych prípadov za posledný deň opäť pribudlo a aké budú nové obmedzenia.

Tomu všetkému už v Košiciach definitívne odzvonilo. Okolo známej hrajúcej fontány sa v centre mesta v piatok zhromaždilo množstvo ľudí. Niektorí sa pohybovali do rytmov hudby, ktorými dídžeji pri fontáne vymenili jej typické melódie, iní chodili so zmrzlinou v ruke, no najmä – väčšina z nich bola už bez rúšok.

V metropole východu začali po dvojročnej prestávke Dni mesta Košice.

Košičanka: Posledné dva roky boli depresívne

