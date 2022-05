Vodič autobusu nedodržal predpisy a spôsobil nehodu. Doprava bola obmedzená

K žiadnym zraneniam nedošlo.

KOŠICE. Ku kolízii autobusu mestskej hromadnej dopravy (MHD) a dvoch osobných áut došlo v pondelok ráno na Popradskej ulici v Košiciach v smere od Triedy SNP ku križovatke Ipeľská – Popradská.

Podľa polície k zraneniu osôb nedošlo, cestujúci sa v autobuse nenachádzali.

Uviedla to košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Kolízia obmedzila premávku približne na 20 minút, policajti ju ukončili ako škodovú udalosť.

„Vinník bol na mieste dohovorený v blokovom konaní. Príčinou bolo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami zo strany vodiča autobusu,“ spresnila.

Podľa jej slov narazil do vozidla zn. Mazda a to sa odrazilo do auta zn. Mercedes, ktorého vodič zastavil pred priechodom pre chodcov. U vodičov bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom.

Ako povedala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová, vzniknutá škoda na autobuse dosiahla sumu približne 1500 eur.