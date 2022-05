Kukláči sa zlanili zo strechy paneláka, aby zachránili ženu, ktorá na nič nereagovala

Hovoriť nechcela ani s vyjednávačom.

KOŠICE. Dramatická situácia sa odohrala v nedeľu na košickom Sídlisku Ťahanovce.

V byte panelákového bytu stála pri okne žena, ktorá nereagovala na žiadne verbálne podnety a hrozilo, že môže dôjsť k ohrozeniu jej života.

Na miesto boli preto privolané všetky zložky integrovaného záchranného systému.

Napriek snahe policajtov o nadviazanie komunikácie so ženou sa to nepodarilo dosiahnuť. Chceli, aby otvorila dvere bytu, to však nespravila.

Keďže išlo o zamknuté bezpečnostné dvere, rozhodli sa okamžite privolať kukláčov.

Odtiahnuť museli aj autá

