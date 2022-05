Finančníci začali v Košiciach stavať hotel, Rusi požiadali o tri milióny rubľov

Čo písali noviny pred sto rokmi.

Z domova:

Májové slávnosti v Košiciach

Pondelok 1. mája bol v Košiciach v znamení osláv. Po celý deň napĺňal ulice mesta rušný život a sprievody jednotlivých politických strán upozorňovali na to, že dnes tieto politické strany robia prehliadku svojej celoročnej práce. Zatvorené obchody, kaviarne a reštaurácie svedčili o tom, že dnešný deň je považovaný za veľký sviatok a to nie len štátny, ale aj za sviatok všetkého ľudu, ktorý sa s prebúdzajúcou prírodou pripravuje k novej práci. Deň 1. mája uplynul v Košiciach úplne pokojne. Je to znamenie, že naša verejnosť upúšťa od zbytočných búrlivých prejavov svojho politického cítenia a obracia sa k pozitívnej a nehlučnej práci. Ani komunistický prejav nemal v sebe nič revolučného. Ale tomuto 1. máju predsa niečo chybovalo, totiž pekné počasie. Ťažké mraky celý deň hrozili, že tento deň pokazia nepríjemným dažďom. Nakoniec začalo pršať až vo večerných hodinách, keď už bolo po prejavoch, táboroch ľudu a sprievodoch. Prejavy jednotlivých politických strán, ako aj prejav čs. posádky v Košiciach boli pokojné a dôstojné.

Slovenský východ, 3. 5. 1922

