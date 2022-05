V zeleni pri obchodnom centre končí neporiadok z pivníc a garáží

Dobrovoľníci našli pri sídlisku korčule, paplón či pneumatiky.

KOŠICE. Počas jarného upratovania Košíc, ktoré aktuálne prebieha v jednotlivých mestských častiach až do júna, sa nezaháľalo ani na sídlisku Nad jazerom.

Odhodlanie dobrovoľníkov počas aprílovej soboty, ktorá nasledovala deň po sviatku Zeme, nezmarilo ani sychravé a pomerne chladné počasie.

Pred miestnym úradom sa zišla hneď zrána zhruba štyridsiatka obyvateľov, ale i zamestnancov samosprávy.

Pred upratovacou akciou nechýbalo občerstvenie, po ktorom sa dobrovoľníci rozdelili do skupín a vyštartovali do terénu.

Zapotili sa najmä pri záhradkách

Očista sídliska bola naplánovaná v niekoľkých lokalitách.

„Chystáme sa vyčistiť brehy jazera spolu s rekreačnou oblasťou a lesoparkom. Najťažšia práca vzhľadom na množstvo odpadkov čaká asi na dobrovoľníkov pri záhradkárskej osade v blízkosti Tesca,“ povedala starostka sídliska Nad jazerom Lenka Kovačevičová.

Vyzdvihla spoluprácu so spoločnosťou Kosit, ktorá už niekoľko rokov pomáha miestnym samosprávam s materiálnym zabezpečením dobrovoľníckej akcie.

„Tak ako minulosti, aj v tomto roku nám Kosit poskytol všetko, čo potrebujeme, či už šlo o technické náčinie, vrecia a rukavice alebo veľkokapacitný kontajner. Spoločnosť zabezpečila aj ekologické zneškodnenie vyzbieraného odpadu. Dostali sme to formou sponzorského daru,“ vysvetlila Kovačevičová.

Je podľa nej veľkou škodou, že sa dva ročníky tejto dobrovoľníckej akcie nemohli uskutočniť pre pandémiu koronavírusu.

Zelená plocha sa mení na smetisko

Pri príjazde na parkovisko známeho reťazca nám hneď padla do oka kopa odpadu na okraji chodníka, smerujúceho k obchodnému centru.

Neporiadok z bujnej vegetácie v tesnej blízkosti frekventovanej komunikácie, ale i záhradkárskej lokality, stihla vyslobodiť dvojica dobrovoľníkov.

Ruku k dielu sa rozhodol podať aj Bernard, ktorého na toto miesto upozornili jeho známi.

„Očividne sa sem niektorí ľudia chodia zbavovať neporiadku, ktorý majú v pivnici alebo garáži. Zastavia na parkovisku a nepotrebné veci z domu odhodia do vysokej trávy. Potom, keď už majú prázdny kufor, môžu ísť aj na nákup,“ povedal Bernard, ukazujúc na vyzbieraný neporiadok.

V kope, ktorá prešla aj jeho rukami, sa nachádzali pneumatiky, staré kolieskové korčule či paplón stočený v igelitke.

Podľa jeho slov na tomto mieste možno ľahko vysvetliť aj prítomnosť množstva papierikov zo sladkostí, plastových fliaš či plechoviek.

„Tohto odpadu je tu najviac. Ľudia sa vracajú z nákupu a cestou si dajú nejakú drobnosť. Keď dojedia, obal vyhodia do trávy. V zime, keď zeleň vyschne a lístie opadá, sú zrazu všetci prekvapení, v akom neporiadku to žijeme. Je to smutné, že mnohí takto fungujeme,“ povzdychol si Bernard.

Dobrovoľníci zaujali okolie

O niekoľko metrov ďalej sme natrafili na ďalšiu partiu dobrovoľníkov.

Aj oni si vybrali čistenie problémovej lokality sami.

„Chceme aspoň malou troškou prispieť k tomu, aby sme mali na sídlisku čistejšie prostredie. V piatok sme mali Deň Zeme, takže je to tak trochu aj symbolické,“ reagoval Martin.

Prítomnosť dobrovoľníkov zaujala aj okoloidúcich.

„Áno, ľudia sa pri nás pristavujú a pýtajú sa, kto tu ten neporiadok robí. No pravda je taká, že gro toho neporiadku si robíme sami. Dúfam, že keď sa ľudia na nás takto pozerajú, aspoň sa nabudúce zamyslia, či ten papierik alebo fľašu nebude lepšie vyhodiť do koša a nie na zem,“ doplnil Martin.

Čistejšie brehy jazera

Upratovanie rekreačnej lokality na brehu jazera si vzala na starosť partia žien.

„Po ostatné roky sme tu mali neporovnateľne viac neporiadku. Hlavne v časti, ktorá nie je oplotená. Zdržovali sa tam totiž neprispôsobiví obyvatelia, po ktorých zostávalo na brehu všetko možné,“ opísala situáciu z ich tradičného rajónu jedna z nich.

Skupinka žien sa stretla u obyvateľov sídliska s pozitívnym ohlasom.

„Stretli sme napríklad pani, ktorá bola sklamaná, že o dobrovoľníckej akcii nevedela. Inak by určite prišla. Prezradila nám, že konečne by sa pri nás cítila ako normálna, pretože keď chodí so svojím psíkom na vychádzky a dvíha pri tom odpadky po ľuďoch, susedia ju už volajú ´smetiarka´,“ povedala Jazerčanka.

„Povzbudili sme ju, že hanbiť by sa nemala ona, ale tí, ktorí jej nadávajú a tiež tí, ktorí ten neporiadok robia,“ dodala.

Pri jazere sme stretli aj ďalšiu partiu, ktorá „lovila“ smeti z okraja vodnej hladiny.

Skupinka detí a mládežníkov o dobrovoľníckej akcii mestskej časti nevedela.

„Sme z klubu vodného lyžovania. Brehy takto čistíme každú sezónu. Sme radi, že nie sme sami, kto pomáha, aby bolo jazero bez odpadkov,“ povedala mladá Košičanka.

V apríli 20 ton

Košičania majú šancu vyčistiť od odpadkov svoje mestské časti po piatykrát.



Spoločnosť Kosit totiž tak ako po iné roky oslovila zástupcov všetkých samospráv s ponukou spolupráce.

Jarné upratovanie sa v apríli uskutočnilo v deviatich mestských častiach, vyzbieralo sa v nich 20 ton odpadu.

V piatom ročníku upratovania vyčlenil Kosit 11-tisíc eur na materiálno-technické zabezpečenie.

Na miesto je pristavený veľkokapacitný kontajner a pre dobrovoľníkov sú zabezpečené aj rukavice, náradie i vrecia na vyzbieraný odpad.

