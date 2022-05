Hlavný architekt Košíc: Autá sú v historických centrách votrelci. Treba ich obmedziť

Kauzu Paškovho domu nepozná.

Už osem mesiacov riadi útvar hlavného architekta v Košiciach Petr Kropp. Postavenie mestských architektov za uplynulé roky degradovalo zo samostatného oddelenia na referát, no český architekt a urbanista žijúci v Amsterdame by z neho chcel vybudovať metropolitný inštitút.

Po Petrovi Murkovi (vo funkcii do roku 2007) je len druhým šéfarchitektom vybratým na základe výberového konania. So svojím predchodcom sa stretol, jeho kauzu nebytového domu v Mestskom parku nepozná.

Kropp chce od mesta politickú nezávislosť, ale aj lepšie podmienky pre architektov. Kritizuje zanedbanosť verejných priestranstiev, ktoré sú vizitkou mesta. Zdôrazňuje, že verejný priestor nie je súkromné vlastníctvo a ak chceme mať autá, treba si za ne priplatiť. Ako urbanista radí aj ako sa nenechať obmedzovať dopravou v meste, podľa neho si treba zariadiť život tak, aby boli všetky potreby denného života dostupné do 15 minút. Pri svojom zvolení do funkcie sa priznal, že Košice nepozná.

Už ste spoznali Košice?

- Samozrejme, že nie. Ale stále ich spoznávam. Minulý týždeň som si požičal bicykel a prešiel som si celú Terasu až na sídlisko Nad jazerom. Takže ja sa Košice učím, ale nepoznám ich. Mám ale schopných kolegov, ktorí mi ich približujú.

A keby sme vás vyložili v Džungli, boli by ste stratený?

- Myslím, že nie. To by som už asi došiel do centra. Mám to šťastie, že tu nejazdím autom, chodím pešo alebo električkou, alebo na tom bicykli, a to je dobrá rýchlosť si toto zaujímavé mesto osvojiť.

Prezentovali ste ako svoju výhodu, že Košice nepoznáte. Ako prebieha proces spoznávania? Nestálo vás to veľa času?

- Čas je potrebný. Pristupujem k tomu podobne, aj keď ako architekt dostanem projekt. Vždy som sa snažil vycítiť to miesto. Nejde len o to pozrieť si ho na mape a prečítať si o ňom niečo. Mesto je obrovský projekt.

V Amsterdame ste pracovali na veľkých zákazkách ako stanica či letisko. Prečo sa architekt z Holandska dostane do Košíc?

- Bola to zvedavosť aj zhoda okolností. Košice sa objavili na obzore, keď mi vedenie mesta v Karlových Varoch vyjadrilo nedôveru. A práve preto, že som ich nepoznal, iba z letmého pohľadu, bol covid, ani som sem nemohol prísť. Ako urbanista som sa tým začal zaoberať. Objavil som, že majú obdobné výzvy ako iné mestá, ktoré som zažil. Keď som pred 30 rokmi prišiel do Amsterdamu, ani ten nevyzeral tak, ako vyzerá dnes. Košice majú špecifikum, majú krásne historické prostredie, ktoré je budované storočia a k tomu obrovský razantný boom od 50. a 60. rokov, a to ich robí veľmi zaujímavými. A aj tá lokalita, sám som prekvapený, v akom krásnom prostredí Košice ležia.

Čo z Amsterdamu by ste chceli aplikovať na metropolu východu? Čo tam funguje a u nás vôbec? Napríklad, čo sa týka možností pre cyklistov?

