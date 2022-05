Expriateľku a jej mamu bodal nožom, pri pokuse o dve vraždy to hral na nepríčetnosť

Hrozilo mu doživotie, dostal 14 rokov.

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Odkedy zákon umožňuje urobiť obžalovanému vyhlásenie o vine, ktoré mu dáva veľkú šancu na nižší trest, mnohí to využijú.

Zo súdu často odchádzajú s trestom aj o tretinu nižším ako je spodná hranica sadzby.

Hlavný aktér prípadu, ktorým sa vo štvrtok zaoberal Okresný súd Košice I, postupoval rovnako.

Michalovi M. (44) zo Spiša totiž za pokus o dvojnásobnú vraždu hrozilo 20 až 25 rokov za mrežami.

Priznanie viny a ľútosť mu senát zohľadnil v oveľa nižšom treste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Útočníka spacifikoval svedok

Prípad sa stal vlani koncom septembra v Spišskej Novej Vsi, keď Michal napadol nožom dve ženy. Išlo o Janu K. (64) a jej dcéru Máriu P. (34).

Ku krvavému incidentu došlo v čase, keď ženy ukladali nákup do auta Seat Ibiza.

„Pod hrozbou zabitia mladšiu ženu udrel do oblasti brucha, staršiu odsotil. Potom sa rozbehol najprv k 34-ročnej žene a v úmysle usmrtiť ju bodol do oblasti brucha. Staršiu zo žien bodol nožom do krku. Keď sa mladšia zo žien chcela pred útočníkom ukryť vo vozidle, nožom jej uštedril ešte bodnú ranu do chrbta. V ďalšom útoku mu zabránil svedok celého incidentu, ktorý muža spacifikoval," opísala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť