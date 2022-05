Na tranzit surovín z Ukrajiny nemáme kapacitu. Niektorým štátom hrozí hladomor

Pomohol by logistický park v lokalite Bočiar.

KOŠICE. Európske prekladiská tovarov, ale i železničné trate, zažívajú nával potravinových surovín z Ukrajiny. Časť z nich prechádza aj Slovenskom.

Podľa Dušana Trnku, člena predstavenstva spoločnosti Interport Partners Group, ktorej dcérska firma vlastní a prevádzkuje prekladisko tovarov pri Košiciach, je aktuálne dopyt z ukrajinskej strany niekoľkonásobne vyšší ako kapacita našej železničnej infraštruktúry.

Zariadenie v Haniske pri Košiciach zabezpečuje prekládku tovaru zo širokorozchodnej trate na európsky rozchod a opačne.

Jediným riešením je železnica

„Ak by na to dnes existovali na Slovensku logistické kapacity, tak by sme z Ukrajiny prepravovali o 300 percent viac tovaru ako za bežného stavu. Taký je aktuálny dopyt. No reálne je v našich možnostiach prepraviť o 50 až 60 percent viac tovarov ako pred vojnou,“ povedal na úvod Trnka.

Upozornil, že súčasnú situáciu spôsobila ruská vojenská blokáda a v niektorých prípadoch i zničenie ukrajinských prístavov v Čiernom mori.

Tento stav znemožňuje krajine vyviezť obilniny a slnečnicový olej na trhy Afriky a Ázie.

„Vojna okamžite prekreslila dovtedajšie smerovanie tovarových tokov. Úplne sa zmenila aj skladba tovarov. Kým doteraz dominovali na oboch stranách suroviny pre fabriky, teraz sú to hlavne obilniny a oleje z Ukrajiny. Cez nás pritom tieto tovary vôbec nechodili. V opačnom smere začala prúdiť hlavne pomoc pre vojnou zasiahnutý štát,“ opísal situáciu Trnka.

