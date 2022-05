Ukrajinci sa museli z priestorov kraja vysťahovať. Mali na to dva dni

Presun do Čane i Tatier odmietli.

KOŠICE. Od marca našlo v priestoroch Hotelovej akadémie v Košiciach útočisko takmer 800 utečencov.

V uplynulom týždni tu ešte bývala 25-členná skupina vrátane detí s rôznymi diagnózami.

V stredu sa však dozvedeli, že už do piatka musia odísť. Tak to opísali Korzáru.

Pomoc z hotspotu

Jednou z nich je aj Elena, onkologická pacientka. Stretávame ju v centre humanitárnej pomoci na Červenej hviezde.

„Všetkým nám v stredu povedali, že zajtra alebo do piatka musíme ísť preč. Núkali nám ísť do Čane, že je to vybavené, ale nejaké ženy tam volali a povedali im, že to nie je dohodnuté. Všetci sme hľadali ubytovanie po celých Košiciach, niektorí odišli ďalej.“

